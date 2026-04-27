El colapso de Ronaldo en París 1998: la cronología de una noche oscura

El 12 de julio de 1998, el Stade de France albergaba la final mundialista entre Brasil y el conjunto anfitrión. Horas antes del pitido inicial, una noticia sacudió los cimientos del torneo: Ronaldo Nazário, el delantero más temible del planeta, había sufrido un colapso físico repentino.

Los informes iniciales indicaban que el atacante fue hallado en su habitación por sus compañeros en medio de convulsiones. Roberto Carlos, quien compartía la estancia, fue el primero en alertar al cuerpo técnico sobre el estado crítico de salud del astro brasileño durante su descanso.

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Según relata el periodista Luca Caioli en su obra Ronaldo: La trayectoria de un genio, el jugador fue trasladado de urgencia a una clínica parisina para realizarse diversos estudios neurológicos y cardíacos. La incertidumbre sobre su presencia en el once titular creció rápidamente.

El cuerpo médico de la selección brasileña, encabezado por Lidio Toledo, sometió al futbolista a una batería de pruebas exhaustivas. Aunque los resultados neurológicos descartaron lesiones graves iniciales, la debilidad física y el estado de shock emocional de Ronaldo eran notorios.

A poco más de una hora del comienzo, la planilla oficial sorprendió a todo el estadio: Ronaldo no aparecía en la formación. Edmundo fue designado como su reemplazante natural, provocando una confusión absoluta entre los medios de comunicación y los aficionados presentes en la sede.

La incertidumbre sobre su presencia en el once titular creció rápidamente

La tensión aumentó cuando, minutos antes del arranque, una nueva planilla circuló por la zona de prensa incluyendo a "El Fenómeno" como titular. Esta rectificación tardía generó cuestionamientos sobre las presiones comerciales y contractuales que rodeaban a la figura del equipo.

La influencia de Nike en la alineación brasileña fue una sospecha persistente. En el libro Fútbol contra el enemigo de Simon Kuper se analiza cómo los intereses económicos podían alterar las decisiones deportivas de alto nivel, alimentando teorías conspirativas durante años.

El impacto físico y mental tras el colapso

Ya sobre el césped, la imagen de Ronaldo resultó desoladora para los espectadores. El jugador lucía errático, desconectado del ritmo de juego y sin la potencia física que lo caracterizaba. Francia dominaba las acciones con una solvencia técnica que desarticulaba a su rival.

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El primer gol de Zinedine Zidane, mediante un cabezazo preciso tras un tiro de esquina, confirmó la superioridad francesa. Ronaldo apenas intervino en el juego, demostrando una notable falta de reacción que los analistas vincularon directamente con el episodio de la mañana.

El historial médico del brasileño siempre fue objeto de debate técnico. Las convulsiones fueron atribuidas oficialmente a un desmayo por causas desconocidas, pero la falta de transparencia del seleccionado brasileño permitió que surgieran diversas versiones entre historiadores.

Algunos especialistas sugirieron una reacción adversa a la medicación para sus dolores de rodilla. En Ronaldo: El ángel caído, el autor Michael Robinson menciona que el exceso de infiltraciones pudo alterar el equilibrio químico del organismo del delantero en esa jornada.

El partido finalizó con una victoria contundente de 3 a 0 para el seleccionado francés

Otros investigadores señalaron un cuadro de ansiedad extrema derivado de la presión mediática que sufría el joven de 21 años. El peso de representar a una nación entera y las expectativas globales habrían sobrepasado su capacidad de gestión emocional en un momento clave.

El partido finalizó con una victoria contundente de 3 a 0 para el seleccionado francés. La actuación de Ronaldo quedó marcada como un enigma médico y deportivo, siendo el evento más comentado de la década en los registros oficiales de la FIFA sobre finales disputadas.

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Años después, en declaraciones recogidas por el periodista Jorge Valdano, el propio protagonista minimizó las especulaciones sobre conspiraciones externas. Ronaldo insistió en la fatiga acumulada y el impacto emocional del suceso, alejándose de cualquier teoría del complot.

El episodio del 98 sigue siendo estudiado como un caso emblemático de gestión de crisis en el deporte. La figura de Ronaldo, a pesar de la derrota, consolidó su leyenda al recuperarse plenamente para alcanzar la gloria mundial en la edición celebrada durante el año 2002.