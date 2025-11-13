El “Dibu” Martínez no esta entre los convocados y asoma como el gran ausente en el amistoso de Argentina contra Angola

Dueño del arco en la selección campeona del mundo, Emiliano “Dibu” Martínez no está entre los convocados y asoma como el gran ausente en el encuentro amistoso entre Argentina y Angola, que se disputará este viernes en Luanda. El arquero del Aston Villa es una fija en el once de la Albiceleste desde hace más de cuatro años.

El entrenador Lionel Scaloni anunció la semana pasada que el Dibu será baja para el partido en la capital angoleña. Otros grandes ausentes son Enzo Fernández por lesión y los jugadores del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, por motivos sanitarios.

Francia sacó boleto al Mundial 2026: goleada a Ucrania y clasificación directa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde su debut en lugar de Franco Armani en junio de 2021 en un partido de eliminatorias frente a Chile, el Dibu se adueñó del arco y se consolidó como titular tras ganar la Copa América de Brasil 2021. A sus 33 años, acumula 57 partidos internacionales, con cuarenta de ellos sin recibir un gol.

Su última ausencia de la Albiceleste fue en octubre de 2024, cuando faltó en el empate 1-1 con Venezuela de visita y la goleada 6-0 sobre Bolivia de Buenos Aires. En aquel momento arrastraba una sanción de dos partidos tras golpear una cámara de televisión tras perder 2-1 con Colombia en Barranquilla.

Scaloni prefirió darle descanso y aprovechar este amistoso para hacer alguna prueba en el arco. "La idea es darle la oportunidad a algún chico. El equipo está en condiciones de hacer algún retoque", había señalado también Scaloni, con la certeza de tener varios nombres asegurados en la nómina definitiva.

Su última ausencia de la Albiceleste fue en octubre de 2024

En este contexto, el amistoso ante Angola será una oportunidad para los suplentes habituales, Gerónimo Rulli del Olympique de Marsella y Walter Benítez, actualmente en el Crystal Palace. Ambos aparecen como los favoritos para ser los porteros suplentes en el Mundial de 2026.

Rulli, de gran temporada en su club, cuenta con seis encuentros para Argentina: tres por eliminatorias y tres amistosos. Fue justamente el reemplazante del Dibu ante Venezuela y Bolivia en octubre de 2024. Walter Benítez, de 32 años, solo jugó un partido en la selección argentina, un amistoso frente a Costa Rica en marzo de 2024.

El seleccionador argentino tiene claro que el Dibu será el arquero titular de la selección campeona del mundo en Norteamérica, donde defenderá el título mundial ganado en Qatar 2022.

BGD