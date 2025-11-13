La jugada de Samid para tentar a Liam Gallagher: carne, humor y el delirio porteño antes de Oasis en River

Liam Gallagher aterrizó en Buenos Aires y en pocas horas concentró la atención del público local: decenas de seguidores lo esperaron para pedirle fotos y firmas, y lo acompañaron en cada movimiento desde su llegada al país, en una demostración del sostenido fanatismo argentino por Oasis. A ese recorrido porteño ahora se le suma una invitación inesperada: un tour carnívoro por Morón.

El ofrecimiento llegó de la mano del empresario Alberto Samid, célebre por su estilo "picante" y su capacidad para colarse en cualquier conversación pública. Y lo hizo a su manera: “Vos, @liamgallagher, que sos el hermano piola, el maradoniano. Antes que llegue el otro, venite al Mercado de Morón mañana entre las 8 y las 13. No te tengas que arrepentir. ALBERTO SAMID. REY DE LA CARNE”, escribió, apelando al costado futbolero del menor de los Gallagher.

Horas después, redobló la apuesta: “Solo para que sepas, cancelé reuniones. Me quedo hasta las 17, rey @liamgallagher”, tuiteó. Para que no queden dudas: Samid estaba dispuesto a reorganizar su agenda de empresario —y reciente candidato bonaerense— para recibir al músico como si fuera una visita de Estado.

Cuando Samid “tentó” a Dua Lipa

La movida no es nueva. Durante la reciente visita de Dua Lipa a la Argentina, Samid ya había ofrecido una experiencia similar: “Quiero invitar formalmente a @DUALIPA a conocer la mejor carne del país”, escribió entonces.

En aquel momento, aprovechó para deslizar una crítica con lectura política: “En 3 días Dua Lipa hizo más en Argentina que Alberto Fernández en 4 años”. Otra muestra de cómo Samid usa sus apariciones en redes para sostenerse en la conversación pública.

Mientras tanto, Liam Gallagher protagoniza su propio capítulo local. Tras 16 años sin pisar Argentina, aterrizó este miércoles y fue recibido por fanáticos que lo esperaron con banderas, discos y camisetas del Manchester City. Contra su fama de carácter imprevisible, se mostró cercano, saludó, posó para fotos y se dejó rodear por la marea de seguidores que lo siguió del aeropuerto al hotel.

En las inmediaciones del Monumental, el ambiente ya es una vigilia britpop. Oasis llega con el tour Live '25, el reencuentro más esperado del rock inglés, y las calles lo reflejan: los fans comienzan a acampar, las cervecerías porteñas suenan a “Don’t look back in anger” y en redes circulan videos de Liam caminando por la ciudad.

Por ahora, no hay señales de que Gallagher haya respondido a la invitación de Samid. Buenos Aires vive un clima de euforia cultural en torno a la música. Mientras el Monumental se prepara para recibir a Oasis, el capítulo Samid-Gallagher queda como una postal más del folclore (y la hospitalidad) porteña.

Quién es Alberto Samid, el inesperado coprotagonista del momento Oasis

Empresario frigorífico, histórico peronista, figura polémica y siempre presente en redes, Alberto Samid volvió a hacerse notar. Su nombre volvió al centro de la escena electoral hace apenas semanas: en las legislativas del 26 de octubre, fue uno de los candidatos que alteró la disputa bonaerense.

Samid encabezó el Frente Patriota Federal y cosechó 104.965 votos, mientras que Santiago Cúneo reunió 116.670 con el Partido Nuevo Buenos Aires y Fernando Gray 78.125 con Unión Federal. Ninguno superó el piso electoral, pero los tres sumaron casi 300 mil votos que resultaron clave para entender la derrota de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza por apenas 46.600 sufragios.

Lo cierto es que Samid dejó la carne lista, el Mercado de Morón en aviso y la puerta abierta para un crossover que nadie pidió, pero que el público argentino de Oasis se merece.

