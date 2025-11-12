Oasis en Argentina: la llegada de Liam Gallagher, el reencuentro con los fans y la previa porteña antes de River

A 16 años de su última visita, Liam Gallagher volvió a pisar suelo argentino y encendió la nostalgia en Ezeiza. El vocalista de Oasis aterrizó este miércoles en Buenos Aires y fue recibido por un grupo de fans que lo esperó con banderas, discos y camisetas en mano. Con su clásico andar relajado, se mostró de buen humor, saludó, firmó algunos autógrafos y hasta posó para las cámaras antes de irse del aeropuerto.

El regreso de Oasis a los escenarios, tras más de una década de silencio, desató una expectativa inédita: las dos fechas en el estadio Monumental, el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, agotaron localidades en pocas horas y prometen ser parte de la historia grande del rock británico en Argentina.

La ruta Gallagher: un mapa de Buenos Aires para fans

En la antesala de los shows, la banda publicó en su web oficial un mapa interactivo con los lugares favoritos de Liam y Noel en Buenos Aires. Bajo el título “Oasis Live ’25 City Map”, el recorrido propone una guía de bares, disquerías y espacios culturales que los hermanos recomendaron a sus fans locales.

Entre los puntos destacados figuran:

-El Holandés Errante (Dr. Pedro I. Rivera 4700): bar de rock alternativo que esta semana ofrecerá noches temáticas con música de Oasis.

-Morro Café (Mcal. Antonio José de Sucre 3010): cafetería que musicaliza sus tardes con vinilos de la banda.

-Strummer Bar (Godoy Cruz 1631, Palermo): punto de encuentro clásico donde sonará la playlist oficial del tour.

-DeBar (Lavalle 3602, Almagro): los días previos a los shows se celebrarán “pre-parties” con videos, souvenirs y tragos inspirados en los Gallagher.

“El mapa cambia según la ciudad y te permite descubrir lugares icónicos y actividades especiales relacionadas con la banda”, explica el sitio oficial. Una estrategia de cercanía con sus seguidores y un guiño a Buenos Aires.

Bonehead, de regreso

El martes también llegó al país Paul “Bonehead” Arthurs, guitarrista fundador de Oasis y figura esencial en el reencuentro. El músico de 60 años se reincorporó a la gira tras una pausa médica para continuar con su tratamiento contra el cáncer de próstata.

“Me siento bien y volveré listo para Sudamérica”, había escrito días atrás en sus redes sociales, luego de ausentarse en las fechas de Asia y Oceanía. Su presencia en Buenos Aires fue celebrada por los fans, que lo consideran parte inseparable del ADN original de la banda de Manchester.

Oasis regresa a Argentina pero los hermanos Gallagher vienen por separado: dónde se queda cada uno

Con entradas agotadas, el tour Live ’25 traerá a los Gallagher nuevamente al estadio River Plate, donde Oasis dio su último show en mayo de 2009, pocos meses antes de su separación. Esta vez, el reencuentro tiene un valor simbólico: cerrar el círculo donde todo se detuvo.

A horas del primer acorde, Buenos Aires vibra otra vez en clave britpop. En los bares suenan himnos como “Wonderwall” y “Don’t Look Back in Anger”, mientras los alrededores del Monumental empiezan a poblarse de carpas y banderas. Todo indica que el regreso de Oasis será mucho más que un show: una postal de época para los fans argentinos.

