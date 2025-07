Liam y Noel Gallagher comenzaron la gira que los traerá a la Argentina

Casi dieciséis años después de su separación, por las desavenencias de sus líderes, los hermanos Liam y Noel Gallagher –los Oasis– comenzaron la gira mundial con la que en noviembre próximo darán dos recitales en Buenos Aires. Ayer viernes, en el Principality Stadium, en Cardiff, Oasis dio el primero de los dos recitales que tienen agotados hace meses en esa ciudad; el segundo será esta noche. A estos les seguirán cinco más que ofrecerán en Manchester, ciudad natal de Liam y Noel Gallagher. En total, la gira mundial, que marca el regreso de esta banda de estos hermanos británicos, comprende cuarenta y un conciertos –diecisiete de ellos en Reino Unido e Irlanda–; como se dijo, comenzaron en Cardiff y culminarán en San Pablo, Brasil.

La separación. Fue en agosto de 2009 cuando Liam y Noel Gallagher decidieron la separación profesional. El detonante fue una discusión que ambos tuvieron antes de subir a escena en el Festival Rock and Seine, cerca de París. Tras esta separación, los hermanos Gallagher continuaron cada uno su carrera por su cuenta, sin alcanzar realmente la gloria de la época de Oasis, y mantuvieron frecuentes enfrentamientos a través de los medios de comunicación.

En los últimos dieciséis años, varias veces circularon rumores que aseguraban “el regreso de Oasis”, los que finalmente no se concretaron. Hasta que en agosto de 2024, se anunció la gira mundial de Liam Gallagher, de 52 años, y vocalista del grupo; con su hermano mayor, Noel, de 58, guitarrista y compositor de las canciones. Las fechas se agotaron con una velocidad que dio cuenta de la vigencia que conserva la banda británica.

Cash. Los creadores de éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back In Anger o Champagne Supernova actuarán ante más de novecientos mil seguidores en cuatro meses de conciertos. Esta gira mundial, según una estimación del banco Barclays, se perfila como una operación financiera muy rentable.

Se estima que el conjunto de los seguidores de la banda podría gastar más de mil millones de libras (alrededor de mil trescientos sesenta y cinco millones de dólares) en entradas y gastos relacionados, como transporte y alojamiento. El detalle aproximado que hizo Barclays señala que cada asistente a un concierto de Oasis –en Reino Unido– gastará un promedio de setecientos sesenta y seis libras (unos mil treinta dólares) en boletos y gastos como transporte y alojamiento. Además, las casi un millón cuatrocientos mil entradas vendidas para las fechas en el Reino Unido generaron unos doscientos cuarenta millones de libras (trescientos veintidós millones de dólares), según el mencionado banco.

Por su parte, Matt Grimes, un experto en la industria musical de la Universidad de Birmingham consultado por la agencia de noticias AFP, estimó que con solo para las diecisiete fechas de conciertos en el Reino Unido, los beneficios económicos para cada uno de los hermanos Gallagher serán de alrededor de cuarenta millones de libras (cincuenta y tres millones de dólares). A su vez, las ventas de merchandising, desde camisetas y rompecabezas hasta ropa para bebés y vajillas, podrían aumentar los ingresos totales a alrededor de cuatrocientos millones de libras (quinientos treinta y siete millones de dólares), según Grimes.

Nostalgias por los 90. A principios de septiembre del año pasado, una semana después de que anunciaran la reunificación de Oasis para esta gira, el primer álbum de la banda, Definitely Maybe, en el mercado desde hacía treinta años, volvió a la cima en las listas de ventas en Reino Unido. El disco, que contiene los éxitos Supersonic y Live Forever, registró un aumento del cuatrocientos ocho por ciento en ventas y descargas en una semana. El segundo álbum del grupo, (What’s the story) Morning Glory?, de 1995, ascendió esa misma semana al cuarto lugar de ventas, mientras que un trabajo recopilatorio de la banda, Times Flies... (1994-2009), lanzado hace dieciséis años, subió a la tercera posición.

Pocos días antes, el 27 de agosto de 2024, las redes sociales de Oasis anunciaron su gira de regreso. “Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, señaló el grupo junto a una fotografía de los hermanos. Tras el anuncio, el crítico de rock del diario británico Times, Will Hodgkinson, mostró su esperanza de que el regreso “despierte nostalgia por la música de los años noventa, y un nuevo entusiasmo por las bandas con guitarra tras años de dominio del pop y el rap”. Y esa nostalgia, en Manchester tuvo una manifestación concreta. Esa ciudad comenzó a recibir turistas que quieren ver la casa donde crecieron, las escuelas a las que asistieron y los pubs a los que iban los Gallagher.