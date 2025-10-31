La Copa Libertadores tendrá final entre brasileños por segundo año consecutivo y por quinta vez en las últimas seis ediciones. Desde el 2020, solo hubo clubes de Brasil en la final de la Libertadores, con la única excepción de Boca Juniors, subcampeón de Fluminense en 2023.

La gran clasificación de Palmeiras sobre Liga de Quito no solo aseguró otra final pintada de verdeamarello, sino que también profundizó las marcadas diferencias que el fútbol de Brasil sostiene sobre el fútbol argentino en la principal copa CONMEBOL.

Flamengo vs. Palmeiras, la gran final de la Copa Libertadores: cuándo es, dónde y cómo llegaron ambos equipos

Y más allá del innegable poderío económico de los clubes brasileños —tal como señaló el entrenador de Flamengo, Filipe Luís, tras eliminar a Racing—, otras diferencias empiezan a volverse importantes.

Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste pusieron la gestión dirigencial y la estructura de los torneos en el foco del análisis para seguir entendiendo las diferencias entre los clubes de Argentina y Brasil.

