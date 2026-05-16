El Gran Premio Histórico es una jornada de automovilismo clásico que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires y reúne a más de 70 autos históricos homologados hasta 1985, convirtiéndose en un atractivo para vecinos, turistas y aficionados al automovilismo con sabor a época.

La actividad se enmarca en el programa de la Subsecretaría de Deportes porteña, que busca acercar el automovilismo clásico a la ciudad y dinamizar el uso de grandes espacios verdes como parques y avenidas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gran Premio Recoleta‑Tigre conmemora este mes sus 120 años como recreación de la primera carrera de automóviles en ruta abierta que se realizó en Argentina en 1906, cuando los vehículos recorrían desde el barrio de Recoleta hasta Tigre como símbolo de modernidad y aventura. El evento se ha consolidado como uno de los tres grandes rallies de autos y motos clásicos del mundo, junto a citas como Londres‑Brighton, y reúne casi 70 autos y motocicletas históricas entre 1906 y 1936.

La carrera está organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA), que impulsa este tipo de rallies de regularidad y exhibiciones para mantener activa la comunidad de autos históricos y preservar la tradición del automovilismo argentino. La cita se inserta en la agenda de actividades de la “Semana del Automovilismo Histórico”, que incluye charlas, recorridos y exposiciones en distintos puntos de la ciudad, reforzando el vínculo entre cultura vial, historia y deporte.

Entre los participantes se encuentran pilotos amateurs y coleccionistas de todo el país, muchos de ellos vinculados a clubes y asociaciones de autos históricos, que compiten en categorías definidas por antigüedad y tipo de vehículo. Cada propietario llega con su máquina restaurada o conservada meticulosamente, desde coupés de los años 40 y 50 hasta autos de competición de la década de 1980, convirtiendo la carrera en una verdadera puesta en escena viva del automovilismo clásico argentino.

La edición 2026 incluye un fin de semana completo de actividades: el sábado se monta el parque cerrado en Av. Quintana, donde el público puede ver de cerca las “joyas mecánicas” y disfrutar de bandas militares y desfiles, mientras que el domingo se larga oficialmente la carrera desde La Biela, con llegada al Museo de Arte Tigre, donde los vehículos quedan en exhibición para el público.

RG/AF