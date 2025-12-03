El mapa ofensivo de Boca: quiénes llegan con mejor rendimiento al duelo con Racing

En la antesala del choque entre Boca y Racing, la atención está puesta en el costado ofensivo del equipo dirigido por Claudio Úbeda. El análisis de los futbolistas utilizados revela un escenario particular: muchos atacantes han sumado minutos, pero no todos han logrado transformar su presencia en goles, mientras que defensores y mediocampistas aparecen entre los máximos anotadores del año.

La ofensiva de Boca bajo la lupa de Cueste lo que cueste

El repaso comienza por el hombre más efectivo del plantel: Miguel Merentiel, quien encabeza la tabla con 22 partidos y 8 goles, consolidándose como el máximo artillero de Boca en la temporada. Detrás aparece Milton Giménez, con 16 partidos y 5 tantos, uno de los que mejor aprovechó sus oportunidades.

El caso de Carlos Palacios es uno de los más llamativos: a pesar de haber jugado 17 encuentros, aún no convirtió. Su capacidad para llegar al área y generar peligro contrasta con la falta de eficacia.

Entre los atacantes que aportaron pero quedaron relegados por lesiones asoma Alan Velasco, con 15 partidos y un gol, y Exequiel Zeballos, también con 15 presencias y 4 conquistas, uno de los que ayudó a “alargar” el plantel tras su regreso. Kevin Zenón, por su parte, bajó su influencia ofensiva: 14 partidos, sin goles, lejos del nivel que mostró bajo la conducción de Martínez en su etapa más inspirada.

El repaso continúa con Edinson Cavani, quien disputó 12 partidos y marcó 3 goles, mayoría de ellos entrando en “dosis homeopáticas”, como describen en el cuerpo técnico: pocos encuentros completos y participación intermitente. Brian Aguirre, también con 12 partidos, sumó un gol, mientras que Malcom Braida (8 partidos) y Lucas Janson (1 partido) tuvieron participación mínima.

Pero el dato más revelador surge al observar quiénes anotaron: Bataglia (4), Ayrton Costa (3), Di LolLo (2), Paredes (1) y Blanco (1), todos mediocampistas o defensores, aparecen como aportes determinantes.

A la par de los números, se produjo una depuración “natural” del plantel: futbolistas como Fabra, Martegani o Miramón fueron perdiendo lugar sin una limpieza explícita, sino porque otros elevaron su rendimiento.

De cara al duelo con Racing, Boca cuenta con una larga lista de atacantes, pero con rendimientos muy distintos. La efectividad, la regularidad y la consolidación de roles marcan el pulso de una ofensiva que sigue en construcción, mientras los goles —muchas veces— llegan desde atrás.