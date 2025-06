El PSG vapuleó al Inter en una final para la historia

El Paris Saint Germain campeón de la Champions League trae una moraleja: un equipo puede tener todo el dinero del mundo para comprar a los mejores futbolistas, pero no lograr nada, como ocurrió cuando la billetera árabe juntó a Neymar, Messi y Mbappé. Y por el contrario, puede apostar a que un entrenador construya un equipo con lo que tiene (que no es poco) y lograr hacer historia. Como decía una vieja publicidad de tarjetas de crédito: hay cosas que el dinero no puede comprar. La gloria es una de ellas.

Pero encima, esta gloria fue el resultado de una exhibición total: el PSG aplastó 5-0 a un Inter de Milán sin respuestas y logró la primera Liga de Campeones de su historia. Pocas veces se vio una final tan desigual. Nunca un equipo había ganado el título por cinco goles de diferencia. La diferencia del PSG se tradujo en la estadística del partido: el nuevo campeón sumó 23 disparos -ocho al arco- contra siete y dos para el Inter.

El PSG también empieza a curar la profunda herida del fútbol francés con la competición más importante a nivel clubes. Treinta y dos años después de la única Orejona lograda por un club de ese país –también en Munich, el Olympique de Marsella le ganó en 1993 al Milan–, ahora Francia suma una estrella europea, en un contexto en que la selección francesa viene de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Fiesta. No hubo mucho espacio para la emoción. A los 20 minutos, el PSG ya ganaba 2 a 0. Y el Inter, más allá de algunos amagues intempestivos, nunca se acercó. El marroquí Achraf Hakimi abrió el marcador a los 12, Désiré Doué firmó un doblete (20 y 63) y además marcaron el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (73) y Senny Mayulu (87).

“No tengo fuerzas, lo he dado todo. Quería demasiado lograr... Los quiero, estoy enamorado de este equipo, de lo que hacemos en el campo, tenemos una verdadera filosofía”, dijo emocionado el capitán parisino Marquinhos.

Esa filosofía tuvo su primer mandamiento en el saque inicial. En lugar de tocar entre dos jugadores, como se hace habitualmente, el PSG lanzó la pelota al lateral para presionar al Inter en su campo. Una rareza que, en cuestión de minutos, se convirtió en una declaración de principios.

El Inter quedó sometido por la intensidad, la circulación rápida y el intercambio de posiciones en ataque del PSG. Así llegó el primer gol. En el desenlace Vitinha filtró el pase para Doué –la figura de la final– y el 14 se la sirvió en bandeja a Hakimi, que solo tuvo que tocar la pelota frente la hinchada de Inter, a la que inmediatamente pidió disculpas por su pasado allí. Todos los goles que vinieron después homologaron un repertorio arrollador.

“No tengo palabras, hemos escrito la historia, es un sueño hecho realidad”, dijo Doué, elegido mejor jugador del partido y nueva perla del fútbol francés. Mbappé, desde su casa, felicitó a su ex club por redes sociales. Mientras la estrella del Real Madrid escribía, la ‘Orejona’ esperaba en el césped del estadio de Munich para que Marquinhos la levantara. El cielo y la eternidad ya estaban ganados.