El renacimiento del "Ciclón": cómo Rodrigo Auzmendi le devolvió el gol a San Lorenzo

San Lorenzo necesitaba imperiosamente un faro en el área, alguien que tradujera el dominio en festejos concretos. Ese alivio llegó de la mano de Rodrigo Auzmendi, el delantero que aterrizó en Boedo con una misión clara: terminar con la sequía ofensiva. Desde sus primeros minutos con la camiseta azulgrana, el "9" no solo se mostró adaptado, sino que se convirtió en la pieza fundamental del esquema de Gustavo Álvarez.

En Cueste lo que Cueste creemos que el impacto de Auzmendi fue inmediato. Con goles en su debut y una eficacia que sorprendió a propios y extraños, el atacante logró lo que parecía una utopía hace apenas unos meses: que el hincha del "Ciclón" volviera a gritar con tranquilidad. Su capacidad para ganar de arriba y su posicionamiento instintivo dentro del área le dieron a San Lorenzo ese peso específico que tanto le faltaba para cerrar los partidos.

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Para Gustavo Álvarez, contar con un jugador de estas características es oxígeno puro. El técnico, que busca imprimirle a San Lorenzo una identidad de equipo sólido y protagonista, encontró en el ex delantero una referencia que sabe aguantar la pelota y, sobre todo, definir con clase. La sintonía entre la idea táctica de Álvarez y la voracidad de Auzmendi ha transformado el ánimo del plantel.

CASLA encontró su delantero

La victoria reciente ante Platense, sellada precisamente por un gol de Auzmendi, no es un hecho aislado; es la confirmación de una tendencia. San Lorenzo hoy es un equipo más seguro de sus capacidades porque sabe que, ante cualquier desequilibrio, cuenta con un goleador en racha. La sequía quedó atrás y el "Ciclón" empieza a mirar con ambición los puestos de clasificación.

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El camino bajo la gestión de Álvarez recién comienza, pero con una referencia clara en el área, el horizonte luce mucho más despejado. Rodrigo Auzmendi no solo llegó a sumar goles; llegó para ser el abanderado de un equipo que, finalmente, parece haber encontrado el equilibrio entre su intensidad defensiva y la contundencia ofensiva que exigía su historia.

LT/ff