El Mundial de 1994 representaba una enorme oportunidad de consagración para una generación brillante de futbolistas colombianos. La selección dirigida por Francisco Maturana cargaba con altas expectativas internacionales tras una histórica eliminatoria que incluyó una goleada memorable en Buenos Aires.

El debut frente a Rumania sembró las primeras dudas tácticas y físicas dentro de un plantel afectado por presiones externas severas. Los futbolistas recibían constantes amenazas en el hotel de concentración, un reflejo directo del clima de extrema tensión social imperante en el país.

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El segundo encuentro del Grupo A enfrentaba a la escuadra sudamericana con el combinado local en el estadio Rose Bowl de Pasadena. El director técnico debió realizar modificaciones forzadas en la alineación titular debido a intimidaciones específicas que condicionaban el armado del equipo.

Durante el primer tiempo, un centro raso lanzado desde el sector izquierdo del ataque estadounidense descolocó por completo a la defensa. El zaguero Andrés Escobar se barrió con la intención de rechazar el balón, pero terminó desviándolo hacia el fondo de su propia portería.

La noticia del asesinato provocó un impacto inmediato en la sociedad colombiana

Aquella jugada fortuita estableció la apertura del marcador a favor del seleccionado norteamericano, que finalmente se impuso por dos a uno. El resultado adverso decretó la eliminación prematura de Colombia del certamen internacional, rompiendo las ilusiones de millones de aficionados.

Impacto de la violencia y el narcotráfico en el deporte

El plantel retornó de manera anticipada a territorio colombiano en medio de un clima generalizado de profunda frustración y hostilidad. A pesar de las estrictas recomendaciones de seguridad emitidas por sus allegados, el defensor central decidió continuar con su rutina habitual en Medellín.

La madrugada del 2 de julio de 1994, el futbolista acudió a un establecimiento nocturno ubicado en la vía Las Palmas de la capital antioqueña. En el estacionamiento del recinto, el jugador fue increpado de forma violenta por un grupo de hombres debido a su desempeño en el Mundial.

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El altercado verbal escaló rápidamente cuando los agresores comenzaron a insultar al deportista de veintisiete años por la jugada de Pasadena. El chofer Humberto Muñoz Castro extrajo un arma de fuego y descargó seis impactos de bala contra la humanidad del respetado defensor.

La noticia del asesinato provocó un impacto inmediato en la sociedad colombiana y generó consternación en todo el ámbito deportivo internacional. Más de ciento veinte mil personas acompañaron el féretro del futbolista en las calles, exigiendo el rápido esclarecimiento del crimen.

Puso de manifiesto el control ejercido por estructuras criminales sobre distintos sectores del deporte

Las investigaciones judiciales identificaron como determinadores del hecho a los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao, vinculados al narcotráfico. El autor material del homicidio recibió inicialmente una condena de cuarenta y tres años de prisión por parte de la justicia local.

El trágico suceso puso de manifiesto el control ejercido por estructuras criminales sobre distintos sectores del deporte en aquella compleja época. En su última columna para el diario El Tiempo, Escobar había expresado de forma premonitoria que la vida no terminaba con un partido.