En un duelo argentino, el Aleti del Cholo goleó al Sevilla de Almeyda

El Atlético de Madrid de Diego Simeone le ganó por 3-0 al Sevilla de Matías Almeyda y alcanzó provisionalmente en la tabla al Barcelona, que está tercero y hoy se medirá ante el Elche en Montjuic.

En un duelo cargado de argentinidad, el Aleti se llevó el triunfo gracias a los tantos de Julián Álvarez (64’ de penal) y Thiago Almada (77’), antes de que el francés Antoine Griezmann (90’) pusiera el tercero y definitivo.

“Cuando terminó el primer tiempo, estábamos frustrados porque no había podido llegar ese gol que buscábamos, y por suerte el penal nos favoreció, porque nos dio la oportunidad de que se abriesen más caminos”, declaró el Cholo en rueda de prensa.

En la disputa en el área de Sevilla, el francés Tanguy Nianzou trató de cazar la pelota, pero dio en la pierna del uruguayo Josema Gímenez.

El árbitro, que no sancionó en un primer momento la acción, revisó la jugada en la pantalla tras ser llamado por los jueces del VAR y acabó pitando penal.

El guardameta Odysseas Vlachodimos adivinó la trayectoria del disparo de la Araña, pero no pudo evitar que entrara y Álvarez anotó su séptimo gol en el campeonato doméstico en el minuto 64.

El equipo de Almeyda se lanzó al ataque y llegó a crear peligro en la portería del esloveno Jan Oblak. En cambio, un robo propiciado por el también argentino Giuliano Simeone derivó en una incursión por la banda derecha para entregar la pelota a su compatriota Almada, quien marcó el segundo.

Al final, Griezmann se unió a la fiesta con un disparo desde el centro ajustado al palo izquierdo para subir el tercer tanto al electrónico. El astro francés logró su gol 200 en LaLiga.

Real. Con este triunfo, el Atlético suma 22 puntos, los mismos que el Barça (3º), uno menos que el escolta, Villarreal, que ayer goleó 4-0 al Rayo Vallecano y se coloca a ocho del líder, Real Madrid, que ayer goleó 3-0 al Valencia en el Santiago Bernabéu, con dos goles de Mbappé y uno de Bellingham.

Además, ayer, en el clásico vasco, la Real Sociedad venció 3-2 al Athletic de Bilbao en el descuento, en el Reale Arena, lo que le permite tomar oxígeno y alejarse del fondo de la tabla. El gol del triunfo lo hizo Gorrotxategi en el segundo minuto de descuento.