Feliz cumpleaños, Diego: el fútbol siempre encuentra la forma de recordarte

Feliz cumpleaños, Diego, donde estés. En cada pelota que gira, en cada caño que arranca una sonrisa, en cada gambeta imposible o en esos viejos botines gastados por la historia, Maradona sigue ahí. Está en los potreros, en los estadios y en las calles, donde un chico patea la pelota soñando con ser como él.

Hoy, 30 de octubre, Diego Armando Maradona cumpliría 65 años. Y en Cueste lo que Cueste se encontró la excusa es perfecta —aunque, en realidad, no hace falta ninguna— para volver a mirarlo, para detenerse otra vez frente a esas imágenes que todos conocemos y que, aun así, siguen hipnotizando.

Porque ver a Maradona es como mirar el mar o el fuego: uno puede hacerlo durante horas sin cansarse. Su talento, su rebeldía y su arte con la pelota fueron únicos. Fue un artista haciendo algo que nadie más podía hacer igual.

Inspirados en su cumpleaños, el programa estrenó una nueva sección: el “Top Ten” de Cueste lo que Cueste, una propuesta para repasar distintos temas del fútbol.

El Top 10 de goles de Diego Maradona por Cueste lo que cueste

