Filipe Luís, un discípulo de Simeone que busca su primera Copa Libertadores como entrenador

En tiempos de creciente protagonismo de entrenadores extranjeros en Brasil, Filipe Luís emerge como la gran esperanza local en el banco de suplentes del Flamengo. El discípulo de Diego Simeone buscará su primera Copa Libertadores como entrenador​ el próximo sábado, cuando enfrentara al Palmeiras del portugués Abel Ferreira en el Monumental de Lima.

Su Mengao también se encuentra puntero en el Brasileirao a falta de tres fechas para su culminación y luego de tres meses de lucha mano a mano con Palmeiras. En la capital peruana, el conjunto carioca irá por su cuarta gloria eterna, tras haberla conquistado en 2019 y 2022, cuando su actual entrenador formaba parte del equipo.

Fue campeón dos veces como jugador

"Estoy más feliz que nunca, haciendo lo que amo. Cuanta más presión, cuanto más difícil sea, más disfruto mi trabajo", comentó el exfutbolista de 40 años este martes.

Aunque su carrera como estratega apenas comienza, Luís ha estado en los primeros planos desde que asumió el mando del equipo de Rio de Janeiro en septiembre del año pasado en lugar del exseleccionador brasileño Tite. Sus únicas experiencias previas habían sido en los filiales Sub-17 y Sub-20 del club más popular de Brasil, tras colgar los botines en 2023.

Abel Ferreira, el rey portugués que busca su tercera Copa Libertadores en el Palmeiras

Era una apuesta riesgosa para el Flamengo, pero el éxito vino acompañado de pertenecer a la escuela del argentino Diego Simeone y el portugués Jorge Jesús. Su primer trofeo en el banco, la Copa de Brasil, llegó 41 días después de ser nombrado y ya ganó este año la Supercopa brasileña y el Campeonato Carioca.

Escuela europea

Si se trata de competencias, Luis deja claras sus virtudes. No obstante, es un entrenador de escuela europea tras haber jugado con clubes como Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea.

Su mayor influencia fue Simeone, a quien considera “un padre”, durante su etapa en el Atleti. "Si estoy aquí sentado es porque él me inspiró. Me cambió la vida", dijo el exjugador en su ruta hacia la final del principal torneo de clubes de América.

El Fla ya se encuentra en Lima

Si gana, será el segundo brasileño que levanta el trofeo continental como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.

Los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo completan la lista de campeones de la Libertadores en ambos roles.

