Final infartante y descenso de los de Cuyo

Aldosivi sufrió como nunca, pero se lo dio vuelta a San Martín y se quedó

Aldosivi vivió una de esas tardes que quedan grabadas en la memoria colectiva de un club. En un José María Minella colmado y tenso, el Tiburón logró un triunfo de idas y vueltas ante San Martín de San Juan que no solo desató la euforia de los hinchas, sino que también le permitió asegurar la permanencia en la categoría. El 4-2 final fue mucho más que un resultado: fue un desahogo después de meses de sufrimiento, cambios de entrenador y discusiones sobre el rumbo deportivo e institucional.

El partido tuvo el dramatismo propio de una final. Aldosivi dio vuelta un resultado adverso, mostró carácter en los momentos decisivos y convirtió goles que valen más que puntos: valen la categoría.

El partido tuvo todos los condimentos: ida y vuelta, errores defensivos, atajadas importantes –una de Carranza al principio del primer tiempo– y una reacción colectiva de Aldosivi que encontró espacios en el segundo tiempo para lastimar. El 4-2 final refleja un duelo cambiante, con pasajes en los que el Tiburón supo presionar y capitalizar las oportunidades ante un rival que iba por la heroica pero terminó pagando caro los desacoples y los errores en la última línea.

Unas semanas después del ascenso de Gimnasia de Mendoza y del festejo en la Copa Argentina de Independiente Rivadavia, el fútbol cuyano pierde a dos equipos en la Primera. Algo que poco le importaba a la multitud marplatense, que se desahogó y armó su propia fiesta en La Feliz.

Godoy Cruz empató y baja a la B tras 17 años

Godoy Cruz de Mendoza descendió a la Primera Nacional luego del empate 1-1 ante Deportivo Riestra, como local. En una tarde tristísima para todo el pueblo del Tomba, el club regresa a la segunda categoría luego de 18 temporadas en Primera.

El encuentro comenzó de la peor manera posible para Godoy Cruz, ya que Deportivo Riestra se puso rápidamente en ventaja gracias al gol de Benegas, quien definió en el corazón del área tras una buena jugada con el delantero Alexander Díaz.

Solo unos minutos después, Godoy Cruz llegó a la igualdad a través de Andino, quien convirtió de tiro libre luego de tirar un centro que pasó por enfrente de todos en el área y se metió de manera insólita.

Pese al empuje durante todo el segundo tiempo, a Godoy Cruz no le alcanzó y terminó igualando 1-1, resultado que lo condenó al descenso. De todas maneras, si ganaba tampoco iba a mantener la categoría, ya que Aldosivi venció 4-2 a San Martín de San Juan, que fue el otro equipo que bajó a la Primera Nacional.

Godoy Cruz, que es dirigido por Omar Asad, tuvo un año desastroso, en el que solo pudo sumar 29 puntos en 32 partidos en la tabla anual, y terminó penúltimo solo por delante de San Martín de San Juan. Riestra, por su parte, consiguió un empate que lo deja en el lote de arriba en la Zona B.