Flamengo hizo historia y Brasil igualó a Argentina en títulos de Copa Libertadores

El Estadio Monumental de Lima volvió a ver a Flamengo campeón de Copa Libertadores, torneo que lleva siete ediciones consecutivas con campeones brasileños. Además, en cinco de esas consagraciones el duelo final fue entre dos equipos de Brasil.

Flamengo se convirtió en el club brasileño más ganador en la historia de la Copa Libertadores, y con cuatro títulos alcanzó la línea de River y Estudiantes de La Plata. Fla, que fue campeón por primera vez en 1981, sumó tres estrellas de América en los últimos siete años.

Danilo Luiz da Silva, conocido como Danilo, marcó el gol del triunfo en la final y conquistó un increíble hito personal. El defensor ex Real Madrid y Santos es el único futbolista en ganar dos veces la Libertadores y dos veces la Champions League.

