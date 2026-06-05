Franco Colapinto ya participa en la práctica libre de Fórmula 1 del Gran Premio de Mónaco

En el arranque de la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco, Franco Colapinto continuó sumando kilómetros en uno de los circuitos más exigentes del calendario. El piloto argentino completó sus primeras vueltas con neumáticos duros y fue mejorando progresivamente sus tiempos a medida que avanzó la sesión.

Tras un comienzo en el que registró un mejor giro de 1:18.536 luego de cinco vueltas, Colapinto logró bajar sus marcas hasta 1:17.900 y posteriormente estableció un tiempo de 1:17.698, ubicándose en el 16° puesto luego de completar 16 giros.

En Alpine, Pierre Gasly se mantenía como la referencia interna del equipo con un registro de 1:16.727, que lo colocaba noveno tras 15 vueltas. Mientras tanto, en la parte alta de la clasificación, la lucha por el mejor tiempo tenía como protagonistas a Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El monegasco terminó imponiéndose de manera provisoria con una vuelta de 1:14.928, luego de haber mejorado sucesivamente sus registros durante los primeros minutos de actividad.

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Todos los pilotos desarrollaron esta fase inicial de la práctica utilizando neumáticos duros, en una sesión destinada principalmente a la adaptación al trazado y la recopilación de datos de cara al resto del fin de semana.

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