Guillermo Francella reaccionó al video del embajador de Noruega que recreó su icónica escena

El actor argentino Guillermo Francella expresó su profunda sorpresa y alegría luego de que el embajador de Noruega en el país, Halvor Sætre, utilizara su célebre frase corporizada en el cine nacional para celebrar la clasificación de su seleccionado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Brasil.

El prestigioso comediante se tomó con mucho humor la repercusión de la grabación compartida en las plataformas digitales por la delegación diplomática del país europeo. "Dios mío, hasta dónde llegó esa frase", manifestó el artista al ser consultado sobre el impacto global de su clásico gag.

El fragmento audiovisual, difundido a través de la cuenta oficial de la red social X de la Embajada de Noruega en la Argentina, escaló rápidamente en las redes sociales y acumuló miles de interacciones en cuestión de pocas horas. Los usuarios locales no tardaron en sumarse a los festejos con memes dirigidos al combinado brasileño.

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"Es algo hermoso que una frase dicha en el contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda de la manera que trascendió y más en el ámbito deportivo", remarcó el actor durante el contacto con la prensa. La escena se transformó con los años en el recurso predilecto de los hinchas de fútbol locales para chicanear a sus rivales clásicos.

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El embajador noruego, quien además ejerce la representación diplomática en Bolivia, Paraguay y Uruguay, no ocultó su entusiasmo por la adopción de las costumbres locales. Tras la masiva repercusión de la pieza audiovisual, Sætre validó la humorada desde su perfil personal respondiendo de manera contundente: "La verdad que sí".

El contexto futbolístico potenció el fenómeno en las redes. La selección de Noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra en la próxima instancia de la cita mundialista, en un partido programado para el próximo sábado 11 de julio en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Con doblete de Erling Haaland, Noruega venció 2-1 a Brasil y acabó con el sueño del hexacampeonato. Con estos goles, la estrella noruega ya suma 7 goles en este Mundial y empata con Lionel Messi y Kylian Mbappé en lo alto de la tabla de máximos goleadores.