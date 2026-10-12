Hubo incidentes entre la hinchada de All Boys y la Policía antes del partido contra Godoy Cruz

El partido entre All Boys y Godoy Cruz, por la fecha 33 de la Primera Nacional, comenzó con media hora de demora debido a los incidentes entre hinchas del equipo local y la Policía de la Ciudad. El enfrentamiento se produjo antes del encuentro, en los accesos al estadio Islas Malvinas, y se extendió a las calles cercanas.

Según la información difundida sobre el episodio, el conflicto comenzó cuando las autoridades de seguridad impidieron el ingreso de dos personas: una identificada como deudora alimentaria y otra que tenía derecho de admisión. La situación generó tensión entre los presentes y derivó en un enfrentamiento con los efectivos policiales.

Durante los incidentes, la Policía utilizó balas de goma y gases lacrimógenos en los accesos a la popular, sobre la calle Chivilcoy. Luego, los enfrentamientos continuaron por la avenida Jonte, donde también se registraron golpes entre efectivos e hinchas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hubo heridos y al menos ocho detenidos

Como consecuencia de los incidentes, hubo varios heridos, entre ellos dos policías, y al menos ocho personas fueron detenidas. El episodio se extendió durante aproximadamente media hora, hasta que la situación comenzó a tranquilizarse.

Finalmente, el encuentro pudo comenzar cerca de las 19.30. Una vez dentro del estadio, algunos hinchas manifestaron su enojo contra los efectivos de seguridad con cánticos dirigidos a la Policía.

Los incidentes también afectaron a socios e hinchas que no participaron de los enfrentamientos y que buscaban ingresar al estadio para presenciar el partido.

La situación de All Boys en la Primera Nacional

El episodio ocurrió en un momento complicado para All Boys en el campeonato. Antes del encuentro, el equipo sumaba 34 puntos y ocupaba el puesto 16 de la Zona A, apenas dos unidades por encima de Acassuso y San Miguel, que se encontraban en puestos de descenso.

Godoy Cruz, en cambio, llegaba ubicado en el tercer puesto, con 57 puntos, en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

LB/AF