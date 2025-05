Huracán eliminó a Independiente por penales y definirá el torneo en Santiago

Independiente necesitaba ganar esta semifinal. Y por muchos motivos. En principio, porque hace 23 años que no festeja un torneo local y eso es demasiado tiempo para un grande del fútbol argentino. Además, para este Apertura armó un equipo que funciona, de perfil bajo, sin estrellas, que defiende con solidez, cuida la pelota y llega con riesgo. Vaccari le saca el jugo a jugadores que hasta el torneo pasado no estaban en el radar de nadie y hoy son figuras. Y es uno de los candidatos desde las primeras fechas.

Huracán también necesitaba ganar esta semifinal. Porque ya no tiene hinchas menores de 60 años que recuerden el último torneo que obtuvieron en el ‘73, porque arrastra frustraciones como la final del ‘94 y el robo de 2009 al equipo de Ángel Cappa, porque la otra semi la juega San Lorenzo y una final con el Cuervo sería una definición histórica, su propio Madrid.

Pero en la cancha no se ponen en juego los merecimientos. En un partido decisivo como esta semifinal también juegan las buenas intenciones, la actitud, el convencimiento de que ahora sí, que esa mala racha se corta de una buena vez. Huracán hizo eso: tuvo convicción. Y eso fue lo que lo empujó a Santiago del Estero para jugar la final con el ganador de San Lorenzo-Platense. Fue por penales, es cierto, pero qué importa cuando está a 90 minutos de entrar en la historia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Golpe a golpe. Huracán recurrió al manual del quemero piola: cortó el juego de Independiente con infracciones leves, tácticas y rotativas. Sale Lomónaco del fondo, un toque en los tobillos; Tarzia lidera un contragolpe, un camisetazo ligero; Loyola controla la pelota en el mediocampo, un empujón desestabilizador. Los jugadores del Globo sacaban turno para pegar, de a uno por vez. La misma mala intención con distintos números en la espalda. Como esos compilados de grandes éxitos de varios autores.

Fue la estrategia de Kudelka para neutralizar el juego del Rojo, que sin salida clara no le encontró la vuelta para meter presión sobre el arco de Huracán. Y fue, también, la evidencia de que el globo llegó a Avellaneda para jugar una final, con todo lo que eso significa.

Huracán no es un equipo que se caracterice por ganar partidos decisivos. Al contrario: se frustró en demasiadas ocasiones. Sin embargo anoche en Avellaneda se plantó con autoridad y con las instrucciones bien estudiadas. Mantuvo el empate en los 90 minutos y le sacó provecho a los penales.

Al Globo le queda otra final, la que se va a disputar el próximo domingo en Santiago del Estero. Pero más que una final representa la oportunidad que tienen estos jugadores y este cuerpo técnico de quedar en la historia del club. Después de festejar en Rosario y en Avellaneda ante dos de los equipos que eran considerados candidatos, a Huracán le queda un escalón más para alcanzar la gloria.

El héroe colectivo

Cuando terminó el partido, la transmisión de TV se acercó a entrevistar al arquero Hernán Galíndez, héroe y figura de Huracán. Y Galíndez, que le atajó el penal a Hidalgo que llevó al Globo a la final en Santiago del Estero, hizo algo fuera de lo común: agarró al arquero suplente, Sebastián Meza, y lo paró a su lado. “Me apoyé en él. Si ibamos a penales sabía que iba a hacer lo que él me dijera. Siempre digo que el arco de Huracán no es mío, sino de nosotros, los otros dos chicos y el entrenador de arqueros”, declaró Galíndez, que no quiso decir contra quién prefiere jugar el partido que definirá el Torneo Apertura: “No importa, ahora vamos a festejar nosotros y que sea lo que Dios quiera”.

Por su parte, el entrenador de Independiente, Julio Vaccari, se enorgulleció de lo hecho a pesar de la eliminación: “La tristeza es muy grande. El grupo está muy golpeado, pero tiene que estar con la cabeza en alto. Han levantado a una institución. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho estos chicos. Ahora no queda otra que dar vuelta la página”.