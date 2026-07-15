Jude Bellingham agredió con un cachetazo a Valentín Barco tras la épica clasificación de la Selección Argentina

La Selección Argentina selló este miércoles una clasificación épica a la gran final del Mundial 2026 tras derrotar a Inglaterra por 2 a 1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Sin embargo, la histórica gesta deportiva se vio empañada en el epílogo por una violenta reacción de la principal estrella británica, Jude Bellingham, quien agredió físicamente al defensor argentino Valentín Barco apenas el árbitro pitó el final del encuentro.

El futbolista del Real Madrid, visiblemente desbordado por la eliminación, atacó por detrás al lateral argentino cuando este corría a festejar. Sin mediar provocación alguna, el inglés le propinó un fuerte cachetazo en la nuca antes de alejarse de la zona.

Las imágenes de la transmisión capturaron el desconcierto del ex jugador de Boca Juniors, quien se dio vuelta rápidamente para increparlo. La intervención de Nicolás Paz evitó que la situación pasara a mayores en medio del campo de juego.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La agresión del mediocampista ofensivo coronó un final más que caliente según deparó la cobertura especial de TyC Sports, medio que detalló la enorme tensión con la que se vivió cada minuto del clásico en territorio estadounidense. El encuentro estuvo marcado por el juego al límite, los reclamos arbitrales y una rivalidad histórica que se encendió en el tramo definitivo.

Lautaro Martínez metió el cabezazo de su vida y clasificó a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026

El desarrollo del partido ya venía cargado de dramatismo deportivo, luego de que Anthony Gordon pusiera en ventaja a Inglaterra a los 54 minutos de juego. No obstante, la mística del equipo conducido por Lionel Scaloni resurgió en los instantes finales con un verdadero golazo de Enzo Fernández y un agónico cabezazo de Lautaro Martínez para sellar el pase.

Cruces de alta tensión y reclamos arbitrales desde el primer tiempo

Los cruces y las discusiones fueron una constante durante todo el partido. El momento de mayor tensión en el primer tiempo se dio cuando Lionel Messi y Jude Bellingham quedaron cara a cara tras una dura falta sobre el capitán argentino.

Enzo Fernández frotó la lámpara y Argentina encontró su merecido empate con un golazo

La temperatura volvió a subir cuando Enzo Fernández frenó un ataque inglés con una fuerte infracción. En medio del tumulto, Bellingham le reclamó al árbitro Ismail Elfath por un supuesto codazo de Leandro Paredes.

Con este triunfo histórico en Atlanta, la Selección Argentina jugará la final del Mundial frente a España. Mientras tanto, la prensa internacional puso el foco en Bellingham, cuestionado por su reacción tras la derrota ante la Scaloneta.