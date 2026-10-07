La bandera de Malvinas acompañó a la Selección en la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una imagen particular. Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, posó junto a los futbolistas y al cuerpo técnico mientras sostenía una bandera con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Santana había tenido un papel destacado minutos antes, cuando fue el encargado de cantar el Himno Nacional Argentino durante la ceremonia previa al partido. Luego del homenaje, se ubicó junto al plantel para la fotografía en la que apareció nuevamente la bandera.

La insignia ya había sido protagonista durante el Mundial 2026, en el partido que Argentina disputó frente a Inglaterra. Después de la victoria, quedó registrada dentro del campo de juego durante los festejos de los futbolistas. Giovani Lo Celso fue uno de los jugadores que tomó la bandera. También participaron de la celebración Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez. La imagen rápidamente tomó relevancia por el contexto del partido y por la referencia a las Islas Malvinas.

La bandera había sido confeccionada por hinchas argentinos a partir de una sábana de hotel y logró ingresar al estadio. Su aparición durante los festejos posteriores al encuentro derivó además en una sanción de la FIFA a la Asociación del Fútbol Argentino por el mensaje exhibido.

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La presencia de Santana en la despedida de Messi agregó otro elemento al homenaje. El excombatiente fue invitado a participar de la ceremonia y quedó a cargo de interpretar el Himno Nacional frente al público y los integrantes de la Selección. Una vez finalizado ese momento, Santana volvió a aparecer junto al equipo. Esta vez, acompañado por los jugadores y el cuerpo técnico, sostuvo la bandera mientras se realizaba la fotografía.

El veterano de Malvinas quedó así en el centro de una de las imágenes de la jornada. A pocos metros, los futbolistas que acompañaron a Messi durante sus años en la Selección posaron detrás de él.

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La aparición de la bandera durante la despedida de Messi estuvo vinculada directamente con aquella escena del partido frente a Inglaterra. En ese encuentro, la bandera había quedado expuesta durante los festejos argentinos y fue tomada por distintos jugadores.

Su regreso se produjo en un contexto diferente: ya no después de una victoria ante Inglaterra, sino durante una jornada dedicada a despedir a Messi de la Selección y a reconocer la presencia de un veterano de guerra.

CS/ff