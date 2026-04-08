La Batalla de Núremberg: el récord de 16 amarillas y 4 rojas que marcó el Mundial 2006

El 25 de junio de 2006, el Frankenstadion de Núremberg fue testigo de un enfrentamiento que desafió los límites del reglamento de la FIFA. Portugal y Países Bajos se midieron por los octavos de final en un clima de hostilidad que derivó en la mayor cantidad de tarjetas de un Mundial.

La tensión comenzó temprano cuando Khalid Boulahrouz impactó con violencia sobre el muslo de Cristiano Ronaldo a los siete minutos. El defensor neerlandés recibió la primera amarilla del encuentro, pero la dureza de la falta obligó a la estrella lusa a abandonar el campo entre lágrimas.

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El árbitro ruso Valentin Ivanov intentó controlar las acciones con severidad inmediata, aunque su criterio generó un efecto rebote de nerviosismo. Maniche marcó el único gol del partido a los 23 minutos, lo que intensificó la desesperación naranja y la resistencia física de los lusos.

Costinha recibió su segunda amonestación antes del descanso tras una mano innecesaria, dejando a Portugal con diez hombres. La decisión de Ivanov aumentó la temperatura en los bancos de suplentes, donde Luiz Felipe Scolari y Marco van Basten gesticulaban contra el arbitraje oficial.

Récords de tarjetas en la historia de la Copa del Mundo

La segunda mitad se convirtió en un caos táctico donde el fútbol quedó en segundo plano frente a las constantes infracciones. Khalid Boulahrouz vio la tarjeta roja a los 63 minutos por un codazo a Figo, igualando las condiciones numéricas y desatando una serie de grescas.

La segunda mitad se convirtió en un caos táctico

A medida que el reloj avanzaba, la desesperación de los neerlandeses por el empate se tradujo en choques constantes. Deco fue expulsado tras recibir dos amarillas en menos de cinco minutos, una de ellas por demorar el juego, lo que provocó enfrentamientos verbales entre jugadores.

Giovanni van Bronckhorst fue el último en abandonar el campo por expulsión tras una falta sobre Tiago en el tiempo de descuento. La imagen final de Van Bronckhorst y Deco sentados juntos en las escaleras, ya expulsados, se convirtió en una fotografía icónica de la jornada alemana.

En total, Valentin Ivanov mostró 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, estableciendo una marca absoluta en torneos organizados por la FIFA. El colegiado ruso fue duramente criticado por Joseph Blatter, quien sugirió que el juez debería haberse sacado una tarjeta a sí mismo.

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"Hubo una falta de disciplina extrema por parte de los jugadores y el árbitro no supo manejar la psicología del juego", analizó el historiador David Goldblatt en su libro 'The Ball is Round'. El autor señala que el ambiente previo ya vaticinaba un choque de estilos muy agresivo.

Portugal resistió los embates finales de una selección de Países Bajos que terminó volcada al ataque sin claridad técnica. La victoria lusa por 1-0 permitió el avance a los cuartos de final, pero el costo físico y las suspensiones condicionaron el armado del equipo de Scolari.

A pesar de los incidentes, la FIFA defendió inicialmente la aplicación estricta del reglamento por parte de Ivanov en esa tarde de junio. Sin embargo, el árbitro no volvió a dirigir en el resto del torneo, marcando el fin de su carrera internacional tras aquel polémico récord.

La tensión comenzó temprano cuando Khalid Boulahrouz impactó con violencia sobre el muslo de Cristiano Ronaldo

El partido es recordado por la falta de fluidez y la interrupción constante del ritmo por las 25 faltas sancionadas. Fue un duelo donde la estrategia de Van Basten sucumbió ante el orden defensivo de un Portugal que supo sufrir las embestidas con un hombre menos gran parte del tiempo.

Los registros oficiales confirman que nunca antes se habían visto cuatro expulsados en un mismo encuentro de fase final. La Batalla de Núremberg permanece en los libros de historia como el ejemplo máximo de la pérdida de control disciplinario en el escenario más importante del mundo.

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"Fue una guerra de nervios donde el reglamento se aplicó sin matices, transformando el fútbol en un campo de batalla", describe el periodista Simon Kuper. En su obra 'Soccernomics', menciona cómo la presión del resultado puede desvirtuar por completo el plan de juego inicial.

Hoy, dos décadas después, aquel Portugal contra Países Bajos se estudia como un fenómeno atípico de la Copa del Mundo. Las marcas de tarjetas establecidas en Núremberg difícilmente sean superadas debido a los cambios actuales en los protocolos de arbitraje y el uso del VAR.