La dura realidad de Italia en su camino al Mundial 2026

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se cierran en los próximos días, con la tetracampeona Italia necesitada de casi un milagro para evitar el repechaje. La Azzurra jugó las clasificaciones en las ediciones de 2018 y 2022, de las cuales no pudo superar ninguna de las dos.

La situación de Italia es otra vez complicada: no disputa los octavos de un Mundial desde su último título en el Mundial de Alemania en 2006. En estos últimos 20 años cayó en la fase de grupos de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, para ni siquiera clasificar al torneo en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Segunda en el Grupo I, tres puntos detrás de Noruega, la Azzurra necesita ganar a Moldavia y una derrota de Noruega contra Estonia para optar al primer puesto y aspirar a la clasificación directa en la última fecha contra los escandinavos el próximo 16 de noviembre en San Siro.

Si empataran a puntos tras estos dos partidos, Noruega cuenta con la carta de tener una diferencia de goles muy favorable, +26 contra +10, casi irremontable para Italia en las dos últimas citas.

En el peor de los casos, los italianos tienen asegurado el repechaje, aunque ello despierta traumas recientes: en esa fase cayó eliminada en 2017 contra Suecia y en marzo de 2022, menos de doce meses después de su título continental, por la modesta Macedonia del Norte.

Las otras potencias europeas

En una realidad parecida, aunque menos dura, se encuentra otra tetracampeona mundial, que también vivió tiempos mejores. Alemania, desde su título en 2014, no ha pasado de la fase de grupos en las dos siguientes ediciones.

Anfitriona de la Eurocopa 2024, en la que desplegó un fútbol atractivo bajo la batuta de Julian Nagelsmann, la selección teutona despertó de su sueño de un nuevo título. En su camino a Estados Unidos, los germanos lideran la llave A, empatados a puntos con Eslovaquia, donde un paso en falso podría llevar a Alemania al repechaje.

Otras potencias europeas como Francia, España, Portugal, Países Bajos o Inglaterra afrontan sus últimos dos encuentros habiendo hecho los deberes. En los papeles, no deberían sufrir en exceso para certificar su presencia en el Mundial de 2026.

Francia, que ha disputado las dos últimas finales planetarias, con victoria en 2018 y derrota en 2022, tiene asegurado ya el repechaje, y una victoria contra Ucrania en París dejaría la clasificación asegurada desde el jueves. España, vigente campeona de Europa, completó una gran fase de grupos, con pleno de victorias, y con un empate le alcanza para su boleto mundialista.

A estas dos últimas jornadas también llegan bien posicionadas selecciones habituales en los últimos Mundiales como Países Bajos, Bélgica o Croacia, finalista en 2018 y tercera en 2022, para las que una victoria significará la clasificación. Inglaterra selló su clasificación el mes pasado, por lo que su seleccionador Thomas Tuchel podrá tratar los duelos contra Serbia y Albania como amistosos preparatorios.