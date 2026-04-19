El 23 de julio de 1966, el estadio de Wembley fue escenario de un acontecimiento que transformó el reglamento del fútbol. Durante los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, el capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein.

Rattín, figura emblemática de Boca Juniors y la Selección Argentina, no comprendió la decisión del juez. El capitán solicitó un traductor ante la confusión generada por la falta de comunicación, permaneciendo en el campo de juego varios minutos ante el asombro.

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El árbitro Kreitlein alegó haber percibido insultos, aunque el desconocimiento mutuo del idioma impidió una advertencia clara. Este episodio de desorientación en pleno desarrollo del juego evidenció una falencia técnica grave en la estructura del arbitraje internacional.

Tras el partido, el árbitro Ken Aston, encargado del comité de jueces de la FIFA, analizó los pormenores de aquel incidente. Aston buscaba una metodología que permitiera sancionar a los futbolistas sin depender del dominio lingüístico durante situaciones tensas.

El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein

Inspirado por el sistema de los semáforos, Aston visualizó una solución cromática universal. La idea era implementar un código de colores que funcionara como lenguaje universal en cualquier estadio del planeta, eliminando las dudas generadas en la experiencia de Rattín.

La implementación de las tarjetas: una respuesta al caos de Wembley

En la Copa Mundial de México 1970, la FIFA oficializó el uso de tarjetas amarillas para amonestaciones y rojas para expulsiones. Esta medida buscaba que tanto jugadores como aficionados comprendieran de inmediato las decisiones tomadas por la autoridad.

El historiador y periodista uruguayo Eduardo Galeano, en su obra El fútbol a sol y sombra, menciona la trascendencia de aquel momento. Según describe el autor, el fútbol dejó de depender de la interpretación verbal para basarse en una señalización visual clara.

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La expulsión de Rattín no fue solo un suceso aislado en la historia argentina, fue el detonante de una modernización necesaria. El mediocampista, conocido por su despliegue físico y temperamento, quedó involuntariamente ligado a una innovación técnica global.

Es pertinente recordar que Rattín se sentó en la alfombra roja destinada a la Reina Isabel II antes de abandonar el terreno de juego. Aquella imagen recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más icónicos en la trayectoria de los Mundiales.

El reglamento vigente desde entonces permitió que el control disciplinario fuera más riguroso y transparente. Los árbitros adquirieron una herramienta que, hasta 1970, era inexistente, consolidando una jerarquía que perdura en el tiempo en todas las ligas del mundo.

El mediocampista quedó involuntariamente ligado a una innovación técnica global

Expertos en reglamentación deportiva, como el exárbitro internacional John Atkinson, señalan que sin ese incidente de 1966, el sistema de tarjetas habría tardado años en aparecer. La urgencia de la FIFA se vio motivada por la visibilidad mediática del encuentro.

El legado de aquel enfrentamiento en Wembley trasciende la derrota deportiva argentina. La figura de Rattín, a menudo recordada por su garra, ahora también simboliza el nacimiento de un protocolo de conducta que estructura el fútbol moderno y su normativa legal.

Muchos cronistas deportivos contemporáneos coinciden en que la tarjeta roja es el símbolo de la justicia deportiva aplicada mediante un lenguaje no verbal. Su origen, aunque polémico, se gestó en la necesidad de ordenar el caos táctico del fútbol de los años 60.

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La FIFA, al adoptar este sistema, buscó salvaguardar la integridad de los partidos ante la creciente audiencia televisiva global. La simplicidad del código cromático resultó efectiva para un deporte que cada vez integraba a más naciones con diversos idiomas.

Hoy, la historia de la expulsión de Rattín se estudia como el caso fundamental que obligó a la profesionalización de la gestión disciplinaria. El fútbol argentino, protagonista de aquel suceso, permanece como el cimiento histórico de esta norma universal.