Juan Sebastián Verón se puso al frente de la tensión entre AFA y Estudiantes de La Plata, recibiendo incluso una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la Casa Madre.

Verón estuvo presente en el Madre de Ciudades y se ubicó en una de las plateas ante la imposibilidad de ingresar como dirigente, generando todo un revuelo.

El presidente de Estudiantes jugó desde su lugar para un equipo que se reinventó ante una adversidad extradeportiva. ¿Cumplirá algún rol en el futuro del Fútbol Argentino?

NZ