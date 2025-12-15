lunes 15 de diciembre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

La figura de Juan Sebastián Verón y su rol clave en la consagración de Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata fue campeón del Clausura 2025, y su presidente Juan Sebastián Verón uno de los grandes ganadores en la noche de Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón en la platea del Madre de Ciudades
Juan Sebastián Verón en la platea del Madre de Ciudades | NA
Román Iucht
Juan Sebastián Verón se puso al frente de la tensión entre AFA y Estudiantes de La Plata, recibiendo incluso una sanción por parte del Tribunal de Disciplina de la Casa Madre.

Verón estuvo presente en el Madre de Ciudades y se ubicó en una de las plateas ante la imposibilidad de ingresar como dirigente, generando todo un revuelo.

Estudiantes de La Plata, el equipo argentino que más sabe ganar

El presidente de Estudiantes jugó desde su lugar para un equipo que se reinventó ante una adversidad extradeportiva. ¿Cumplirá algún rol en el futuro del Fútbol Argentino?

Estudiantes campeón del Clausura 2025: el informe especial de Cueste lo que Cueste

NZ

