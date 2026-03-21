La Justicia allanó la sede y el predio de la AFA en la causa por supuesta evasión fiscal

La Justicia allanó ayer la sede de la AFA de la calle Viamonte y en Ezeiza por la causa en la que se investiga una mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.

El procedimiento fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y era ejecutado por la Prefectura Naval. Buscaban documentación de las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.

González Charvay investiga el manejo del dinero por parte del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a quien se le adjudica la propiedad ubicada en el municipio de la Zona Norte del conurbano bonaerense que estaría valuada en unos 20 millones de dólares.

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TourProdEnter había firmado un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, para que administre sus fondos en el exterior. A partir de eso, el juez investiga el desvío de fondos a entidades fantasma.

“No se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, señaló la AFA en un comunicado, sin brindar más detalles.

El titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros cuatro dirigentes de la institución comparecieron la semana pasada en otra causa por supuesta evasión fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Argentina (ARCA) impulsó el año pasado una denuncia penal en reclamo de retenciones indebidas y falta de pago de impuestos y aportes a la seguridad social por unos 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

En una causa distinta, la policía allanó en diciembre las oficinas de la AFA en el centro de Buenos Aires y también las de la sede que la organización posee en Ezeiza, 30 kilómetros al sur de la capital, el predio deportivo donde entrena la Selección.

La AFA afirmó que las deudas son inexistentes y adjudicó la causa a presiones del gobierno de Javier Milei en el marco de una “campaña de difamación”. El Presidente impulsa que los clubes dejen de ser entidades sin fines de lucro para convertirse en sociedades anónimas deportivas, un modelo resistido por los clubes e incompatible con los estatutos de la AFA.