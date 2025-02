La sutil banca del DT: “Quiero que apoyemos al Presidente que esté”

Lionel Scaloni siempre esquiva las preguntas sobre la situación política de la Argentina. Desde que se convirtió en entrenador de la Selección argentina, pero sobre todo desde que salió campeón de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022, mantuvo esa posición. Tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como ahora en el de Javier Milei, Scaloni no tiene pronunciamientos firmes. Son más bien apoyos o críticas elípticas. Dice sin decir. Y si bien ayer, en una entrevista con el canal DSports, no cambió su manual de respuestas, dejó entrever cierta simpatía con el actual presidente Javier Milei. “Sería un atrevido si opino de política, lo que quiero es que apoyemos al Presidente que esté sentado, porque es nuestro Presidente hasta el último día que esté, eso es lo más importante”, aseguró.

Scaloni sabe que cualquier postura que tome, sea para un lado o para el otro, le valdrá críticas despiadadas, incluso contando con el aura de entrenador campeón del mundo y personalidad intachable. Es por eso que evita meterse en polémicas o declarar sobre la coyuntura política o social. Lo aclaró: “No es por tirar la pelota afuera, pero a mi no me importa quién esté sentado dirigiendo. No es importante, lo importante es cómo le va”, le respondió al periodista Christian Martin. Y sin mostrarse a favor o en contra del Gobierno libertario, reconoció: “Yo quiero que al país le vaya bien. Soy un ignorante en la política, porque no tengo ni idea”.

En noviembre del año pasado, el seleccionador también había ensayado cierta simpatía con el actual gobierno. En una entrevista con Alejandro Fantino, uno de los periodistas más cercanos a Milei, aseguró: “Yo soy del campo, para nosotros es fundamental que vaya bien y se confíe en el campo. Entiendo que estamos bien y ojalá salgamos. Tenemos potencial”. Ahora, con sus medias palabras, homologó eso que había contado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Messi y el final. Pero Scaloni habló esencialmente de la Selección, de Messi, de Di María, del recambio generacional y de su futuro. Y la participación de Leo en el Mundial 2026 fue uno de los aspectos en los que se enfocó: “La ganas de jugar el Mundial él las tiene. Pero para poder asegurarlo hay que dejar que pase el tiempo, ver cómo va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. A mí no me preocupa”, dijo.

El retiro de la Selección de Ángel Di María fue otro de los temas que abordó Scaloni. “Cuando hablé la última vez con él, lo tenía clarísimo. Y bueno, es una etapa, por lo que dijo, cerrada. Y fue cerrada de la mejor manera posible. Si hubiera escrito su película, su libro, su historia futbolística, yo no creo que lo hubiera escrito tan bien como terminó. Fue una decisión pensada y madurada”.

Luego en cuanto a las caras nuevas que están apareciendo en las convocatorias, Scaloni explicó los motivos y la idea que tiene para trabajar con estos cambios, justo antes de la doble fecha de marzo, en que el equipo enfrentará a sus dos clásicos sudamericanos: Brasil y Uruguay. “Las eliminatorias hay que terminarlas de la mejor manera, digo yo que es un momento lindo para afrontar estos desafíos. Es verdad que, si queremos pensar en el Mundial, es un momento también de pensar, de darle oportunidad a chicos que todavía no han estado, lo estamos pensando, lo estamos analizando, es verdad que la base está, pero por qué no pensar en algún chico que pueda aportarnos”, explicó.

Y no esquivó la pregunta sobre su adiós de la Selección: “Plantearse hoy hasta cuando es difícil. El día que suceda, porque alguna vez me voy a ir de la Selección argentina, será el día más triste de mi vida. Estar en este lugar es soñado. Cuando no esté con las ganas habrá que irse. Por ahora estoy bien”.