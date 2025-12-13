Racing y Estudiantes, una final que hará justicia y coronará al mejor equipo del semestre

Racing o Estudiantes. Estudiantes o Racing. Será uno u otro. Un campeón merecido, salga quien salga, en un torneo que no siempre premia a los mejores equipos. Nadie podría decir que Estudiantes o Racing no merecerían quedar en lo más alto del año. Son equipos poco vistosos, es cierto, pero sólidos en todas sus líneas y con un espíritu colectivo que los hizo, por ejemplo, pelear de igual a igual con el todopoderoso Flamengo en la última Copa Libertadores.

Ahora, por el plano local, la final del Torneo Clausura en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero (¿quién piensa en los casi 40 mil hinchas que se trasladarán 1.100 kilómetros para ver a sus equipos?)definirán quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta. La temperatura en Santiago está anunciada en 36 grados. Un calor insoportable.

El Racing de Gustavo Costas se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs: en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo; en los cuartos de final ante Tigre necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales; mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en La Bombonera con el regreso al gol de su delantero símbolo, Maravilla Martínez.

Previamente, en la fase regular, había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y Boca.

El Estudiantes de Eduardo Domínguez, por su parte, protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentros de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Todos de visitante.

En caso de quedarse con el título, este será el 19° de Liga para Racing. Estudiantes sería campeón por octava vez en su historia.

El Cilindro, abierto para socios y no socios

La dirigencia de Racing anunció ayer que abrirá las puertas del estadio Presidente Perón para que sus hinchas puedan ver el partido en una pantalla gigante.

La noticia ya se había filtrado el jueves, pero Racing lo confirmó de manera oficial ayer por la mañana y dio todos los detalles para el ingreso.

Las puertas del Cilindro se abrirán a las 18 y el ingreso será desde Colón y General Paz y Colón y Pedro de Mendoza; no habrá posibilidad de utilizar los estacionamientos.

Los sectores abiertos serán el B, C y E. Y se aclaró que estará prohibido el acceso con bebidas alcohólicas y con pirotecnia, mientras que sí se podrá entrar con bebidas sin alcohol en botellas de hasta medio litro.