Las recientes lágrimas de Lionel Messi luego de convertir un gol frente a Argelia en el Mundial 2026 despertaron una fuerte ola de especulaciones. Aunque el capitán de la Selección Argentina prefirió no dar mayores precisiones y argumentó que se debía a un momento personal complejo, el foco de atención pública se posó sobre el estado de salud de su padre, Jorge Messi.

Ante este escenario de incertidumbre y hermetismo familiar, los fanáticos del futbolista rosarino comenzaron a rememorar los últimos registros de la intimidad del círculo íntimo. En particular, cobró una notable relevancia la última aparición pública de Jorge junto al actual futbolista del Inter Miami.

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La última vez que Jorge Messi apareció junto a su hijo Lionel

Aquel último registro visual de Jorge Messi presenciando un partido de su hijo tuvo lugar en noviembre de 2025. El escenario fue un encuentro decisivo donde el conjunto de Florida se midió ante Nashville en el marco de los playoffs de la Major League Soccer (MLS), una jornada histórica para la franquicia estadounidense.

En esa oportunidad, el capitán de la Selección Argentina completó una actuación descollante al marcar un doblete. Dicho rendimiento le permitió al Inter Miami avanzar de ronda por primera vez en su historia dentro del certamen norteamericano, bajo la atenta mirada de sus familiares directos.

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El palco de Nashville y el perfil bajo de Jorge Messi

Desde uno de los sectores preferenciales del estadio, tanto Jorge Messi como Celia Cuccittini, madre del futbolista, presenciaron los noventa minutos de juego. Fieles a la costumbre que mantuvieron durante toda la carrera del diez, ambos se ubicaron lejos de los flashes principales y con un marcado bajo perfil.

Las recientes lágrimas de Lionel Messi luego de convertir un gol frente a Argelia en el Mundial 2026 despertaron una fuerte ola de especulaciones.

El cierre de aquel partido contra Nashville dejó una postal que hoy se resignifica debido a las versiones sobre el presente familiar. Tras el pitazo final, y mientras la parcialidad local le reclamaba su indumentaria, Lionel Messi prefirió caminar hacia el sector de palcos donde se encontraban sus padres.

El astro lanzó su camiseta directamente hacia la posición de sus padres. Su madre la atrapó con visible emoción, mientras Jorge Messi observaba la secuencia a escasos metros de distancia, en lo que significó la última vez que se lo vio públicamente compartiendo un estadio con el futbolista.

Desde aquel episodio a finales del año pasado, el padre del capitán argentino no volvió a mostrarse en eventos públicos. En los últimos meses se incrementaron las versiones periodísticas sobre un delicado problema de salud, una situación que el entorno de la familia Messi decidió mantener bajo absoluta reserva.

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