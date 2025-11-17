Lo mejor para Boca llegó sobre el final de un 2025 muy complicado. El Xeneize logró ante Tigre su cuarta victoria consecutiva y se clasificó primero en la Zona A, con posibilidades de jugar en La Bombonera hasta semifinales de Playoffs.

Claudio Úbeda destacó el esfuerzo pero también el juego de un equipo en crecimiento, que encontró el funcionamiento que justifica en cancha la buena racha de resultados. El entrenador también destacó el margen de crecimiento de cara a la fase más importante del campeonato.

Boca construyó sensaciones positivas y las transmitió para todos lados, encontrando respuestas en jugadores que parecían descartados. Ayrton Costa y Edinson Cavani, autores de goles ante Tigre, dan prueba del contagio.

El comienzo de los Playoffs del Clausura 2025 encuentra a Boca en el mejor momento de su temporada, y a tres partidos de la final. ¿Habrá un feliz fin de año?

NZ