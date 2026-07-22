Nacional provocó con un "himno mundialista" español, Tigre ganó, mostró la bandera de Malvinas, y los hinchas fueron baleados en la ruta

La noche de Tigre en Montevideo estuvo marcada por mucho más que el fútbol. La previa del encuentro frente a Nacional tuvo un gesto que fue interpretado como una provocación por los hinchas argentinos, el Matador respondió con una contundente victoria por la Copa Sudamericana, celebró con una réplica de la famosa bandera de las Islas Malvinas que mostraron los jugadores de la Scaloneta, y, cuando los hinchas emprendían el regreso al país, los micros que los trasladaban fueron atacados a balazos.

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Antes del inicio del partido, la organización hizo sonar “Superestrella”, de la cantante española Aitana, la canción que acompañó los festejos de España tras consagrarse campeona del Mundial 2026 luego de vencer a la Argentina en la final. La elección del tema no pasó inadvertida para los hinchas de Tigre, que en las redes sociales la interpretaron como una chicana por la reciente definición mundialista.

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Dentro de la cancha, el equipo de Diego Dabove respondió con autoridad. Se impuso 3-0 en el Gran Parque Central gracias a los goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera, consiguió una amplia ventaja en la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana y quedó muy bien posicionado de cara a la revancha que se disputará la próxima semana en Victoria.

El clima de rivalidad continuó una vez consumada la victoria. En la previa del encuentro, los futbolistas de Tigre ya habían posado con una bandera en homenaje a la Scaloneta que llevaba la inscripción “Campeones son los que nunca se rinden… Gracias Selección”.

Tigre y la bandera de Malvinas tras ganarle a Nacional

Después del partido, el plantel volvió a enviar un mensaje al exhibir otra bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una consigna que cobró fuerza durante el Mundial 2026 luego de que la Selección argentina mostrara el mismo mensaje tras el cruce con Inglaterra. El gesto fue acompañado por los hinchas, que cantaron “El que no salta es un inglés” mientras celebraban la clasificación.

Luego del pitazo final publicó un video de los festejos en el vestuario y en el campo de juego acompañado por una frase con tono irónico: “Tranquilos, la música la puso la gente del Matador”. El mensaje fue una respuesta a la elección de “Superestrella” durante la previa del encuentro.

Tiros y pánico en el ataque a los micros de los hinchas de Tigre

Sin embargo, la euforia duró apenas unas horas. Cuando los hinchas emprendían el regreso a la Argentina, los micros que los trasladaban fueron atacados a balazos mientras circulaban por la zona de la ruta 1 y Camino Cibils, en Montevideo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuaron alrededor de diez disparos contra los colectivos, rompieron varios vidrios y sembraron el pánico entre los pasajeros. Como consecuencia del ataque, un simpatizante de 57 años recibió impactos en una pierna y un pie y debió ser trasladado a un centro de salud.

El periodista uruguayo Juan Pablo Romero confirmó el episodio a través de sus redes sociales, mientras que Luciano García aseguró que “de milagro no fue una tragedia” y relató que uno de los micros tuvo que ser evacuado para que los pasajeros continuaran el viaje en otra unidad.

Según informó el portal uruguayo Montevideo Portal, la principal hipótesis de la investigación apunta a integrantes de la barra brava de Nacional. Los investigadores sospechan que los agresores abandonaron el estadio una vez finalizado el encuentro y esperaron el paso de los colectivos que trasladaban a los simpatizantes argentinos para concretar el ataque.

La revancha entre Tigre y Nacional se jugará el próximo martes 28 de julio en el estadio José Dellagiovanna. El ganador avanzará a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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