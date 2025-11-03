¿Qué le pasa a River? Un equipo nublado, sin juego, que escribe registros negativos para la historia del club. Marcelo Gallardo está confundido y transmite sus dudas a un plantel que pareciera no tener reacción.

River perdió con Gimnasia mucho antes del penal errado por Miguel Borja, y la repetida decisión de poner al colombiano en el centro de la escena volvió a terminar mal. El Monumental habló antes, durante y después, levantando temperatura a pocos días del Superclásico.

La reacción viral de los jugadores de Gimnasia contra Nazareno Arasa tras el polémico penal para River

La dura derrota de River bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

El equipo de Román Iucht analizó en Cueste lo que Cueste una derrota de River cargadísima de condimentos. La polémica actuación del juez Nazareno Arasa y las virtudes de un Gimnasia que dio el golpe sobre la mesa y ganó aire en la lucha por la permanencia.

NZ/ff