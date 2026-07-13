Las marcas históricas de los Mundiales que resisten el paso del tiempo

El Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA ha sido el escenario de las mayores hazañas del deporte. Sin embargo, un selecto grupo de marcas establecidas hace más de cinco décadas se mantiene inalterable, desafiando el paso de las épocas, la evolución física y los cambios tácticos.

La marca más emblemática pertenece al delantero francés Just Fontaine, quien en la Copa del Mundo de Suecia 1958 anotó trece goles en seis partidos. Ningún futbolista moderno ha logrado acercarse a este impactante registro individual, consolidado en una época de gran promedio de gol.

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En su libro de memorias titulado "Mis trece goles", el propio atacante galo detalló que debió jugar aquel torneo con botines prestados de un compañero. Este hecho fortuito engrandece una estadística que parece inalcanzable para las máximas figuras del balompié internacional actual.

Otro hito inquebrantable desde Suecia 1958 es el protagonizado por Pelé. El astro brasileño se convirtió en el futbolista más joven en marcar en una cita mundialista, al anotar contra Gales con tan solo 17 años y 239 días, un registro de precoz genialidad que continúa vigente hoy.

El legendario atacante sudamericano también ostenta el récord de ser el campeón mundial de menor edad de la historia, tras levantar el trofeo Jules Rimet con 17 años y 249 días. Ninguna de las jóvenes promesas del siglo veintiuno ha logrado arrebatarle esa doble distinción estadística.

El legendario atacante sudamericano también ostenta el récord de ser el campeón mundial de menor edad de la historia

A nivel colectivo, la selección de Hungría de Suiza 1954 estableció un registro de efectividad ofensiva insuperable. Aquel combinado, conocido como los "Magiares Magníficos", convirtió un total de veintisiete goles en apenas cinco compromisos, promediando una media de 5.4 tantos por juego.

En el mismo torneo helvético de 1954, el húngaro Sándor Kocsis estableció la marca de mayor cantidad de tripletes en una sola edición, al marcar tres o más goles en dos partidos diferentes. Su capacidad goleadora quedó plasmada como una de las más formidables de todos los tiempos.

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Por otra parte, el partido con mayor cantidad de anotaciones ocurrió también en Suiza 1954, cuando Austria derrotó al local por siete a cinco en cuartos de final. Los doce tantos marcados en aquel encuentro de Lausana constituyen una cifra que no ha vuelto a repetirse en fases finales.

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En la dirección técnica, el italiano Vittorio Pozzo se mantiene como el único entrenador de la historia capaz de conquistar dos títulos mundiales consecutivos, logrados en 1934 y 1938. Ningún director técnico de la era moderna ha podido igualar esta marca de liderazgo estratégico.

En la final de Inglaterra 1966, el delantero local Geoff Hurst concretó el único triplete en una final mundialista masculina del siglo veinte. Esta hazaña, lograda frente a Alemania Federal, permaneció en absoluta soledad durante cincuenta y seis años como un hito histórico de eficacia.

La racha más extensa de partidos invictos para una selección pertenece a Brasil, que acumuló trece encuentros sin conocer la derrota entre Suecia 1958 e Inglaterra 1966. Esta serie invicta de la escuadra sudamericana sentó las bases de su histórico dominio en el fútbol de aquella época.

La final disputada en el estadio Maracaná entre los locales y Uruguay registró una asistencia oficial de 173.850 espectadores

El historiador futbolístico Brian Glanville, en su obra "La historia de la Copa del Mundo", resalta la complejidad técnica de sostener planteles competitivos bajo tanta presión mediática y física, lo cual explica por qué estos registros antiguos continúan vigentes en la actualidad.

Otro registro inalcanzable ocurrió en el encuentro definitivo de Brasil 1950. La final disputada en el estadio Maracaná entre los locales y Uruguay registró una asistencia oficial de 173.850 espectadores, una cifra de convocatoria que por motivos de seguridad no se volverá a repetir.

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En cuanto a la rapidez para abrir el marcador en un partido definitivo, el neerlandés Johan Neeskens ostenta el récord desde la final de Alemania 1974. El mediocampista anotó un tiro penal a los noventa segundos de juego frente al equipo anfitrión, antes de que el rival tocara el balón.

El brasileño Jairzinho logró en México 1970 una hazaña formidable al convertir al menos un gol en cada uno de los seis partidos disputados por su selección hacia el título. Este registro de constancia anotadora en el certamen se mantiene intacto desde hace más de cinco décadas.