Leandro Paredes, el elegido para llevar a Boca a su séptima ilusión copera

Leandro Paredes debutó en la Copa Libertadores 2026 con un golazo en la victoria de Boca Juniors por 2-1 ante Universidad Católica. El mediocampista campeón del mundo lideró al equipo en Chile, despertando comparaciones con el regreso de Riquelme en 2007 por su jerarquía y la ilusión generada en los hinchas por conseguir la séptima corona.

El sueño se hizo realidad y de la mejor manera posible. Paredes tuvo su estreno absoluto en Libertadores con la camiseta de Boca y solo necesitó 16 minutos para demostrar que su vuelta no es un retiro anticipado, sino una misión por la gloria eterna. En el Estadio Claro Arena de Santiago, el volante central clavó un derechazo magistral desde afuera del área para abrir el triunfo 2-1 ante Universidad Católica, marcando el camino en el Grupo D.

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Un debut con aroma a 2007: el efecto Paredes

La actuación del 5 de la Selección Argentina no solo destacó por su pegada, sino por la jerarquía para manejar los hilos del equipo de Claudio Úbeda. Rápidamente, el mundo xeneize trazó un paralelismo inevitable: la vuelta de Juan Román Riquelme en 2007. Aquella vez, el "10" regresó de Europa para ganar la sexta; hoy, Paredes asume el rol de líder futbolístico y espiritual para quebrar la sequía continental.

La madurez de Leandro en la mitad de la cancha recuerda a las mejores épocas del actual presidente del club. Con Adam Bareiro como socio en el ataque (autor del segundo tanto), Boca mostró una cara sólida y autoritaria, algo que el hincha reclamaba para pisar fuerte en América. La mística parece haberse reactivado con la presencia de un campeón del mundo en el círculo central.

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El sueño de la séptima y el liderazgo de Leandro

Para Paredes, este partido representó saldar una cuenta pendiente, ya que en su primera etapa en el club no había llegado a disputar el certamen. "Soñaba con esto desde que me fui", confesó el capitán tras el encuentro. Su despliegue y visión de juego lo posicionan como el eje de un plantel que combina la experiencia internacional con la frescura de juveniles como Tomás Aranda.

El impacto de su llegada trasciende lo táctico. El plantel se siente respaldado por su figura, y la tribuna ya corea su nombre con la esperanza de que el destino repita la historia de aquel 2007. Si Paredes mantiene este nivel, el camino hacia la final en el Estadio Monumental de Guayaquil dejará de ser una obsesión para transformarse en una posibilidad concreta.

LT.