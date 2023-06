Jorge 'Cachito' Cascardo, líder argentino de la barra brava del Inter Miami, club estadounidense en el que Lionel Messi jugará la próxima temporada, aseguró este jueves que "la gente está revolucionada" con la incorporación del mejor jugador del mundo.

El jefe de la Vice City 1986, la hinchada más importante ubicada al sur de Florida, habló en el programa "Cristina sin Vueltas", conducido Cristina Pérez por Radio Rivadavia, sobre cómo se preparan para la llegada del astro rosarino a Miami: "La gente está revolucionada con Messi: ahora son todos fanáticos".

"Las entradas ahora valen 350 dólares, la más barata está 19", detalló Cascardo.

Lionel Messi junto a su familia rumbo a Miami.

Los inicios de 'Cachito' Cascardo en Miami

A su vez, rememoró las circunstancias de su vida que lo llevaron a radicarse en Miami: "Me quedé sin trabajo a los 40 años y le dije a mi jermu: `Gorda, me voy para Miami a probar suerte, quedate con los nenes`. Me crucé a un argentino en la calle, le comento que no tengo laburo y me ofrece pintar en una obra en construcción".

"No me olvido más, caí a la obra en skate, zapatillas con resorte, un pantalón Jordan y una musculosa", relató.

Por otra parte, "Cachito" destacó la buena relación que tiene con el inglés David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami e ídolo del Manchester United: "Es hermoso así como lo ves".

"Es un tipazo, un genio, una persona con una gran predisposición para el club", expresó el líder de la barra.

Lionel Messi y David Beckham.

'Rituales' de la Vice City 1986

La Vice City 1986 es el nombre con el que se conoce a la hinchada del Inter Miami.

Cascardo la fundó junto a un grupo de argentinos que residen en la ciudad norteamericana y sus fanáticos tienen la costumbres de tomar mate, comer asados y cantar las clásicas canciones del fútbol argentino.

Esos rituales forman parte de las previas de los encuentros del Inter Miami.

