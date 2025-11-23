Los Pumas tuvieron una reacción pero no pudieron con la jerarquía de Inglaterra

Esta vez no les alcanzó un gran segundo tiempo a Los Pumas para quedarse con la victoria ante Inglaterra, en el legendario estadio de Twickenham. El conjunto orientado por Felipe Contepomi tuvo a su rival contra las cuerdas en el complemento y quedó a punto de darlo vuelta, tras un primer tiempo en el que llegó a estar en desventaja por 17 a 0.

Fue 27 a 23 el marcador final. Pelea tanto a tanto hasta el último minuto. Lo sintetizó el capitán del equipo argentino, Julián Montoya. "Hasta la última jugada pudimos haberlo ganado. Crecimos y hay un montón para crecer”, remarcó en los minutos posteriores al encuentro que cerró esta ventana de noviembre en la que se habían conseguido triunfos ante Gales y Escocia que le permitieron conservar el sexto puesto en el ránking mundial, para ser cabeza de serie en el Mundial de 2027 en Australia.

En los 10 minutos iniciales los ingleses sacaron rápida ventaja para ponerse 10-0 con un drop de George Ford y luego un try de Max Ojomoh, cuya conversión también fue de Ford. A los 25 Immanuel Feyi-Waboso amplió la ventaja para Inglaterra mediante otro try.

Hubo que esperar hasta los 34 minutos para que Tomás Albornoz marcara a través de un penal desde larga distancia los primeros 3 puntos albicelestes.

Luego del entretiempo lllegaría el mejor momento argentino. Primero con un gran ataque que culminó en el try de Justo Piccardo a los 44 minutos, que Tomás Albornoz completó con su conversión para quedar más cerca en el tanteador: 17-10.

Apenas unos minutos más tarde otro penal de Albornoz sirvió para quedar a solo cuatro con media hora por delante. Enseguida, un nuevo penal, colocó a Los Pumas a tiro del empate.

Inglaterra, en su peor momento, reaccionó. A los 26 minutos, luego de que Ford fallara un drop, el combinado europeo marcó otro try con Henry Slade y la posterior conversión de Ford para alejarse (24-16). Casi inmediatamente Ford aprovechó un nuevo penal para ampliar la diferencia (27-16).

Pero el equipo argentino no se dio por vencido. El mendocino Rodrigo Isgró cuando faltaba muy poco para el final armó una buena jugada para apoyar en el ingoal la pelota. Ese try, más la conversión de Carreras, puso otra vez a los de Contepomi cerca de la hazaña.

Faltaban un puñado de minutos y no fueron suficientes para evitar la derrota.