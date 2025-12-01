Boca eliminó a Argentinos Juniors en un partido que expuso algunas ideas previas. Por un lado, si el Xeneize marcaba el primer gol, posiblemente ganaría el partido. Por otro, la tenencia sin profundidad del Bicho podía complicarlo.

El equipo de Claudio Úbeda está en racha y hace de La Bombonera un fuerte, con un juego que justifica su posición de privilegio dentro del Clausura 2025. Eso sí, la ofensiva no encuentra regularidad y el golpe por golpe puede resultar un problema.

Boca es sólido y encontró, producto de varios factores, una dupla central más que destacada. La contundencia en ataque se vislumbra como un obstáculo a superar, más allá de que el equipo está haciendo los goles que necesita.

Conforme avanza la competencia, también lo hace la dificultad. Boca es el gran candidato y deberá volver a confirmarlo en una semifinal que se presume tremenda, y en la que deberá seguir creciendo.

