El pálido empate de River ante Vélez fue otra muestra de la crisis deportiva en la que el equipo de Marcelo Gallardo se encuentra sumergido. Lejos de la Libertadores 2026, el Millonario iniciará los Playoffs con pocas expectativas.

Gallardo dio la nota en conferencia de prensa trenzándose con un periodista, y también ratificando su discurso de fortaleza ante la adversidad.

Marcelo Gallardo tuvo un cruce con un periodista: "dudar de mi profesionalismo, no te lo voy a permitir"

En cancha, el entrenador también mandó mensajes pensando en lo que viene. Jugadores borrados y otros tantos relegados por juveniles, en una acción que puede leerse como llamado de atención para la dirigencia.

River intentará cerrar un año decepcionante de la mejor manera posible, pero la tensión está instalada y pareciera escalar más allá de los malos resultados deportivos.

