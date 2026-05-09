Messi: “Amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más”

A un mes de lo que será el sexto Mundial de su carrera, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se mostró con mucho entusiasmo y no le puso fecha a su retiro ni del equipo nacional ni del fútbol: “Es mi manera de ser y porque me gusta lo que hago. Primero porque amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Y porque después soy competitivo, me gusta ganar a todo. Ni a mi hijo en los jueguitos lo dejo ganar a veces”, aseguró Messi en una entrevista que le dio al Pollo Álvarez.

Y agregó sobre su espíritu competitivo: “Es mi manera de ser y lo que me llevó a conseguir todo lo que conseguí. Muchas veces es feo porque realmente me cuesta perder, no sé perder, pero también es lo que me llevó a ser quien soy”.

Con respecto al Mundial de México-Estados Unidos-Canadá que empezará el 11 de junio, Leo brindó su diagnóstico sobre posibles candidatos: “Yo creo que hoy por hoy Francia está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales”, reveló el 10, quien ve con cautela este Mundial

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“Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa”, expresó.

Messi aseguró que la Argentina llega en buenas condiciones pese a algunas dificultades físicas de varios futbolistas. “Llega bien. Si bien hoy hay muchos chicos que están pasando por lesión o por falta de ritmo, cuando el grupo está junto quedó demostrado que es un grupo que compite y que quiere siempre ganar”, expresó.

Sin embargo, el astro nacional aclaró que el Mundial “siempre es complicado” por el nivel de las selecciones participantes.

El rosarino pidió mantener la ilusión, aunque evitó ubicar a la Albiceleste como principal favorita: “Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos”, sostuvo.

Messi también respaldó a Scaloni y reconoció que será difícil sostener el legado de esta generación. “Va a ser difícil también para el que venga. Somos un país que exige y que ante la mínima quiere cambiar todo”, advirtió.

A la vez, Messi elogió al entrenador campeón del mundo y remarcó que “es el mejor” para seguir en el cargo “el tiempo que quiera”.

Además, habló sobre su vínculo con Cristiano Ronaldo y definió la histórica competencia entre ambos como “una hermosa rivalidad deportiva”, marcada siempre por el respeto mutuo.

Messi también se refirió a Neymar, a quien calificó como “un amigo”, y reveló que todavía mantiene el contacto con el brasileño y con el uruguayo Luis Suárez, con quien comparte equipo en Inter Miami.

Messi también contó detalles de su encuentro con Franco Colapinto en Miami y destacó la naturalidad con la que el joven piloto atraviesa su crecimiento deportivo. Sobre su vida en Estados Unidos y su presente en Inter Miami, Messi explicó que el club “necesitaba crecer mucho” cuando él llegó, y que por eso valora la evolución institucional.