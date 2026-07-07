Qué dice la letra de "Messiánico", la ópera villera de Edgardo Martolio

La agónica victoria por 3-2 ante Egipto, sellada con un gol y una asistencia magistral de Lionel Messi para meter a la Argentina en los cuartos de final del Mundial, volvió a demostrar que el romance entre el capitán y su pueblo no conoce de lógicas ni de finales.
En pleno éxtasis por otra noche épica que agiganta su leyenda en tiempo real, la cultura popular encuentra su reflejo en "Messiánico", la primera ópera villera argentina creada por el periodista y escritor Edgardo Martolio. Lejos de los formalismos académicos, la obra se planta desde el lunfardo, la rima de barrio y la crudeza de la tribuna para retratar la devoción mística, casi religiosa, por un futbolista que ya se transformó en escarapela, estampilla e inmortalidad nacional.
"Superó a Cristiano, lo siento hermano": la ópera villera que decretó el impacto de Lionel Messi en la cultura argentina
Primera parte
PULGA LOCA
ES UNA PULGA LOCA
QUE SE MIRA Y NO SE TOCA…
ES UN FENÓMENO NUEVO
NO ES PELÉ NI EL DIEGO…
ES CALLADO Y CHIQUITO
POR ÉL CANTO, POR EL GRITO…
GOL, GOL, GOOOOOOLLL
GOL ARGENTINO, AR-GEN-TI-NO
CORO.
AR-GEN-TI-NO, AR-GEN-TI-NO
CANCHA, CHORIPAN Y VINO
ES GENIO, LUZ, EUFORIA,
MERECE TODA LA GLORIA
ES FIGURITA Y ES MITO
NO ES OLMEDO NI FITO…
ES OTRO GRAN ROSARINO
NO ES SAMBA, ES NUESTRO HIMNO…
BRILLA LEJOS, EN EUROPA
DEL MUNDO TRAJO LA COPA…
SU CAMISETA NO ES ROPA
ES MANTO YA SAGRADO
ES LA GALERA DE UN MAGO…
SELFIE, AUTÓGRAFO, FOTO
EL ENANO TE DEJA LOCO…
ES ENDORFINA VIOLENTA
DISPARA MI ADRENALINA
Y ENCIENDE A LA ARGENTINA…
CORO.
AR-GEN-TI-NA, AR-GEN-TI-NA
PURO FÚTBOL, LINDAS MINAS
EN LA ESPALDA LLEVA EL DIEZ
Y OTRO PEGADO EN CADA PIE…
REINVENTÓ LA GAMBETA
EN LINEA RECTA… PERFECTA!
CUANDO MUEVE LA ZURDA
PARECE JUGAR EN CURDA…
A LA IZQUIERDA, A LA DERECHA,
LA MASACRE ESTÁ YA HECHA…
TIENE TODOS LOS “RECÓRD”
TIENE MI PIEL Y MI AMOR…
EN MI CUERPO TATUADO
LO LLEVO A TODOS LADOS…
PAGO ENTRADA DE UNA,
SOY HINCHA DE TRIBUNA…
CAMP NOU, MONUMENTAL
O MIAMI, QUÉ FESTIVAL!…
AGORA RAPEADO
A DOS VOCÊS
SUPERÓ A CRISTIANO, VOZ 1
LO SIENTO HERMANO… VOZ 2
IGUALÓ A MARADONA, VOZ 1
EL DIEGO NO LO CUESTIONA… VOZ 2
PELÉ SE FUE AL CIELO VOZ 1
ESQUIVÓ EL DUELO… VOZ 2
NO EXISTE NADA IGUAL VOZ 1
ES ÍDOLO…ES INMORTAL VOZ 2
RETOMA CANCIÓN
NACIÓ HINCHA ROJINEGRO
DE ALMA Y CUERPO ENTERO…
SOÑABA JUGAR EN ÑUL,
DESDE SU BALDÍO EN EL SUR…
CRECIÓ ALLÁ EN LA BAJADA
TOMANDO BONDI DE PARADA…
HOY ES FIGURA CONSAGRADA
SERÁ ESTÁTUA DE EMBAJADA…
JUGÓ EN GRANDÓLI DE PIBE
BARRIO QUE RESPIRA Y VIVE…
EL CREADOR ALLÍ LO PUSO,
ROSARIO LE DIO A ROCUZZO
Y EL MONUMENTO A LA BANDERA…
SERÁ ESTAMPILLA Y MONEDA
TAMBIÉN SERÁ ESCARAPELA,
ESCARAPELA ARGENTINA…
Segunda parte
REY PETISO
LLEGÓ CRÍO A LA MASÍA
LO ADIVINARON “MESÍAS”…
MOSTRÓ TODA SU CLASE
PORQUE CON ESO SE NACE…
INTUICIÓN DE CANCERIANO,
CON UN DRIBLE INSANO…
DE POTRERO ARGENTINO
CORO.
AR-GEN-TI-NO, AR-GEN-TINO
BUENA SUERTE, BUEN DESTINO
UN TAL DE PEP GUARDIOLA
FUE QUIEN PRIMERO LE DIO BOLA…
LO JUNTÓ CON XAVI E INIESTA,
ERA PROMESA, FUE FIESTA…
LO LLAMÓ LA SELECCIÓN,
Y LLEGÓ LA FRUSTRACIÓN…
HASTA NACER LA SCALONETA
PASIÓN DE OTRO PLANETA…
EL MARACANÁ FUE MASA
YO HIPOTEQUÉ HASTA LA CASA,
PARA WEMBLEY VENDI EL SANDERO,
POR KANSAS… OTRA VEZ SOLTERO…
SIN CASA, SIN AUTO Y SIN NOVIA
DEJÉ EL LABURO… HICE LA OBVIA…
NO PARO. CERO RUTINA
COMO VOS, SOY DE ARGENTINA…
CORO.
AR-GEN-TI-NO, AR-GEN-TINO
MATE, ASADO, GENTE FINA…
PARA VERTE A VOS, LÍO
LE PIDO A MÁ, ROBO AL TIO…
DIOS PERDONA HASTA AL ATEO,
ÉL SABE QUE EN VOS YO CREO…
SEÑORES, JUEGA LA PULGA,
TOQUE EL BOMBO, MI MURGA…
HAY MAGIA, ES EL HECHIZO
DEL GIGANTE REY PETISO…
AHORA RAPEADO
A DOS VOCÊS
CON SUÁREZ SE ENTENDIÓ, VOZ 1
A LEO NO LO MORDIÓ… VOZ 2
SOLO DICE VOZ 1
¿QUÉ MIRÁS BOBO?… VOZ 2
PERO JUGANDO ES UN ROBO VOZ 1
LO ADMIRABA DE NIÑO… VOZ 2
NO EXISTE NADA IGUAL VOZ 1
ES GENIAL…ES ESPECIAL VOZ 2
RETOMA CANCIÓN
CUANDO LARGUES Y TE JUBILES,
DECILE ADIÓS A LOS GILES…
VOLVÉ COMO VOLVIÓ EL FIDEO,
POR VOS, MI PIBE SE LLAMA LEO…
VÁ A JUGAR CON LOS TUYOS,
VACACIONES, TRANQUI, EN CUYO…
IMAGINA TU REESIDENCIA
EN EL PARQUE INDEPENDENCIA..
DECORADA, BIEN PROLIJA,
CON LA COPA DE LA FIFA…
Y OCHO BALÓN DE ORO,
LA LEPRA CANTANDO A CORO…
INAUGURÁ UNA NUEVA ERA,
DOMINGO, DEL BIELSA Y VISERA…
EMBARCATE CLANDESTINO,
SOMOS TODOS ARGENTINOS…
CORO.
AR-GEN-TI-NO, AR-GEN-TI-NO
CRISIS, DÓLAR… PAÍS DIVINO!
DISCULPÁME SI UN DIA
DIJE LO QUE NO QUERIA…
POR TODO Y POR QATAR
SIEMPRE TE VOY A AMAR…
POR TODO Y POR QATAR
SIEMPRE TE VOY A AMAR...
POR TODO Y POR QATAAAAR
SIEMPRE TE VOY A AMAAAAR…