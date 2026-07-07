La locura por Argentina, así celebró Bangladesh el agónico triunfo ante Egipto

El espectacular triunfo de la Selección argentina frente a Egipto, que le dio el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, no solo provocó una explosión de alegría en las calles argentinas. A más de 17 mil kilómetros de distancia, Bangladesh volvió a convertirse en escenario de una celebración multitudinaria que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Las imágenes registradas en Daca, la capital del país asiático, muestran a cientos de personas copando las calles con camisetas de la Selección argentina, banderas celestes y blancas, bombos y bengalas. Los hinchas celebraron el sufrido triunfo con caravanas, cánticos y fuegos artificiales, en una postal que ya se volvió habitual cada vez que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni consigue una victoria importante.

El partido de Lionel Messi ante Egipto: golazo, múltiples récords y lágrimas de emoción

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los videos, difundidos por medios locales y replicados en distintas plataformas, reflejan el fervor que despierta la Albiceleste en Bangladesh. Muchos fanáticos siguieron el partido durante la madrugada debido a la diferencia horaria y, una vez consumada la remontada, salieron inmediatamente a festejar a las calles.

El vínculo entre Bangladesh y la Selección argentina no es nuevo. El fanatismo nació durante el Mundial de México 1986, impulsado por la figura de Diego Armando Maradona, y se fortaleció con el paso de las décadas gracias a la admiración por Lionel Messi. Durante el Mundial de Qatar 2022, las imágenes de miles de bangladesíes alentando por Argentina recorrieron el mundo y sorprendieron incluso a los propios jugadores del seleccionado.

"Dios ha resucitado": la prensa mundial destacó el gran triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

Ese cariño tuvo incluso un impacto en las relaciones diplomáticas entre ambos países. En 2023, Argentina reabrió su embajada en Daca después de más de cuatro décadas, mientras que Bangladesh hizo lo propio en Buenos Aires, en un acercamiento que tuvo al fútbol como uno de sus principales motores simbólicos.

La remontada frente a Egipto, conseguida después de estar dos goles abajo en el marcador, volvió a alimentar esa pasión. Mientras en la Argentina el Obelisco y distintos puntos del país se llenaban de hinchas, en Bangladesh miles de personas repitieron la celebración como si el triunfo hubiera ocurrido en casa, reafirmando un fenómeno futbolero que no deja de sorprender al mundo.

RG/MSS