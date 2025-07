Miguel Ángel Lemme reveló la salud de Carlos Bilardo: “Ya no reconoce a nadie, a veces me vuelvo llorando”

Miguel Ángel Lemme, colaborador y amigo de Carlos Bilardo, reveló detalles sobre la salud del ex entrenador de la Selección Argentina en una entrevista con Súper Deportivo Radio. Apodado “El Narigón”, Bilardo, que forma parte de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol argentino con anécdotas y triunfos memorables, desde 2018 sufre un síndrome de Hakim-Adamas (HPN), que se caracteriza por el deterioro cognitivo.

En estos años, Lemme se encargó de dar precisiones sobre la actualidad del ex entrenador, como cuando contaba lo difícil que era evitar que supiera sobre la muerte de Diego Maradona, quien era como un hijo para Bilardo.

En esta ocasión, Lemme comentó que ya no lo reconoce: "Carlos a mí no me reconoce, ya no reconoce a nadie. Salvo, a veces, que confunda a la hija con la esposa". "Yo dije siempre que el día que no me reconozca, no voy más. Pero es más fuerte que yo. No lo puedo dejar", confesó el exfutbolista, campeón en Estudiantes del año 1982, con Carlos como DT.

El ex colaborador, de 72 años, destacó la responsabilidad que asume con Bilardo: "Siempre voy a estar al lado; él tuvo 200 mil personas al lado y siempre me buscó a mí. Fue una conexión en aquel año 82 que dura hasta ahora. Yo no lo voy a dejar. Ni loco le suelto la mano como él no me la soltó a mí. Antes iba de lunes a viernes a visitarlo, ahora voy tres veces por semana porque me hace mal. Voy, tomo un café, le hablo... Siempre que llego, le canto: 'Es el equipo del Narigón'. Lo beso y lo abrazo".

La visita de los ex campeones del Estudiantes del 82

En su última visita, Lemme contó una situación muy emotiva que vivió con “El narigón”: "El sábado le pregunté cómo estaba. Estaba durmiendo y de repente me pregunta: '¿Qué hacemos acá?'. Y yo le digo: '¿Dónde querés estar? ¿Dónde estábamos antes?' y él me contesta: 'Sí, sí...'. Ahí exploté. Hay días que me vuelvo llorando a casa, me quedo re mal...".

A los 87 años de edad, el querido Doctor se encuentra retirado de los medios y el ambiente, afectado por un trastorno neurológico que lo mantiene recluido en un departamento en el barrio porteño de Caballito, bajo el cuidado de su familia y amigos.

Su vida quedó reservada para sus seres queridos y la gente del fútbol que se acerca a visitarlo, como los campeones de México 86. Con ellos vivió y disfrutó la tercera estrella obtenida por Lionel Messi y Scaloni en el Mundial de Qatar 2022.

A mediados de mayo, Bilardo recibió la visita de varios ex jugadores y allegados de Estudiantes de La Plata, donde es ídolo eterno. En ese encuentro estuvieron presentes José Sosa, actual jugador del club, el ex futbolista Pablo Lugüercio, el utilero Rubén Pocho Masina, el médico Pedro De Barrio y el propio Miguel Ángel Lemme. La reunión quedó plasmada en una imagen compartida por Lugüercio en redes sociales, donde dejó en claro la huella que Bilardo dejó en la historia de la institución y en quienes pasaron por ella.