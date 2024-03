Los 86 años de Bilardo: el día que lanzó su candidatura presidencial y pidió "que dejen de robar"

Corría el año 2001 y Carlos Salvador Bilardo, técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986, sorprendió a propios y extraños cuando anunció que se lanzaría como candidato presidencial. Molesto por el "robo" de la política y el caos social que estallaría en diciembre, hizo campaña durante meses, pero el objetivo se truncó por falta de financiamiento.

"¿Será Bilardo una especie de presidente de los descamisados?", le preguntaron en el Diario AS de España a "El Doctor", en una entrevista que data de la época. El DT, que este sábado 16 de marzo cumple 86 años, citó a Juan Perón por primera vez: "Perón era el líder de aquellos descamisados, pero ahora el peronismo anda muy dividido, con excedente de líderes".

Y agregó luego: "Perón decía: "Muchachos, el diez está bien, pero no se lleven ochenta". Yo no quiero que se lleven ni diez ni ochenta ni un solo peso. Iré contra todos aquellos que han robado. Aquí se ha robado el dinero del pueblo. Se sale a veinte minutos de Buenos Aires y hay pueblos que carecen de agua potable, la gente no tiene trabajo, no come, la gente no puede estudiar, no tiene médico".

En la nota, varias veces le preguntaron si no era una locura. "Quiero ser presidente de un país que ahora está sumido en un caos y al que no dejan de robar", sostuvo Bilardo.

Dos de las pocas imágenes de la aventura proselitista de Carlos Bilardo

Por entonces, algunas calles de la ciudad de Buenos Aires llevaban un cartel en blanco y negro que rezaba: "Carlos Bilardo presidente 2003". El periodista Andrés Burgo rescató en una nota el testimonio de quien fuera su candidato a vicepresidente, Denis Pitté Fletcher, con quien lanzaría la candidatura con el sello del Partido de la Unidad (UNO). Incluso mencionó un almuerzo con la entonces alianzista Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación.

La candidatura iba en serio y el propio Bilardo aseguraba haber viajado a San Luis y la Pampa, además de recorrer la provincia de Buenos Aires en su aventura proselitista.

Poco después del 2001, en una entrevista con La Nación, dejó abierta con picardía otra puerta: la posibilidad de que Diego Maradona sea parte de su espacio. “Diego se puede desempeñar en cualquier plano, porque conoce más que nadie a la gente. Cuando él habla, hay que escucharlo”, sostuvo.

FIel a su estilo, en la misma nota dejó entrever que estaba capacitado para desempeñarse en la arena política: “He enseñado cómo se viaja en avión a los diputados. Les he enseñado cómo se recuesta el asiento y hasta cómo hay que escuchar música”.

Sin embargo, la proeza de llegar al año 2003 con espalda se fue diluyendo. Parte de ese periplo lo relató su ex secretaria, Karina Rodríguez, en una serie que se llamó "Bilardo: el doctor del fútbol". “Empezó a pasar el tiempo y él se dio cuenta de que, lamentablemente, con sus propios ingresos y su dinero era imposible llevar adelante una campaña política. Iba a tener que empezar a recibir dinero y apoyo de otros lugares y, ahí, ya no tenía sentido lo que él quería”, contó.

Posteriormente, esas elecciones las ganaría Néstor Kirchner luego de llegar a un balotaje con Carlos Menem, quien decidió desistir de la competencia.

Bilardo y la política: el efímero paso por el gabinete de Scioli

Corría octubre del 2007 y en el parque cervecero de Quilmes el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, se presentaba para hablar de la inseguridad y para anunciar un nuevo equipamiento de motos para la policía bonaerense. A su lado estaba Bilardo, que de acuerdo a los dichos de Scioli se mostró dispuesto a colaborar con un plan para la promoción del deporte entre los jóvenes del conurbano. Sería el paso previo a su nombramiento como Secretario de Deportes bonaerense.

El gobernador bonaerense Daniel Scioli y el secretario de Deportes, Carlos Bilardo

Si gestión fue efímera, luego de que el técnico recibiera el llamado de la AFA comandada por Julio Grondona para formar parte del plantel de la Selección Argentina. "Acaba de hablar Julio Grondona conmigo, me contó la situación, yo me puse a disposición y me dijo que iba a necesitar la colaboración de Bilardo", sostuvo entonces Scioli.

