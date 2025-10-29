Racing se juega todo ante Flamengo: sin Sosa y con incógnitas en ataque

Racing recibe este miércoles a Flamengo por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El equipo argentino, que perdió en la ida y necesita ganar para soñar con la final, llega con incógnitas en su once titular y con la obligación de hacer un partido casi perfecto ante uno de los planteles más completos del continente.

Las posibles formaciones de Racing y Flamengo bajo la lupa de Cueste lo que cueste

El principal dilema para Gustavo Costas pasa por cómo reemplazar al lesionado Santiago Sosa, pieza clave en la mitad de la cancha. Sin su presencia, Racing pierde un jugador con panorama y capacidad para salir limpio desde el fondo. En su lugar, el entrenador analiza mantener la línea habitual o sumar un tercer zaguero en momentos del partido.

Todo indica que Gabriel Arias estará en el arco, con Facundo Mura recuperando su lugar en el lateral derecho. La defensa se completaría con Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas. En el mediocampo, Nardoni y Zucculini ocuparían el doble eje de contención, con Almendra aportando algo más de juego. Solari y Maravilla Martínez serían los extremos, mientras que en ataque la principal duda pasa por el acompañante: Vergara, Vietto, Conechny o Balboa, con el uruguayo ganando terreno por su potencia física y su capacidad para aprovechar la pelota parada, uno de los puntos débiles del conjunto carioca.

Racing va por una remontada ante Flamengo que lo lleve a la final de la Libertadores

Del otro lado, Flamengo llega con su habitual arsenal de estrellas y una banca de lujo. A pesar de la lesión de Pedro, el entrenador analiza variantes ofensivas de alto nivel. El conjunto brasileño podría presentar un mediocampo con Pulgar, Jorginho y Saúl Ñíguez, más De Arrascaeta, Gonzalo Plata y Lino en ataque. También asoman como opciones Carrascal o Bruno Henrique, aunque este último no estaría en condiciones de disputar los 90 minutos.

El poderío del “Mengão” no se mide solo en sus titulares: desde el banco pueden ingresar jugadores con pasado en clubes europeos, capaces de cambiar el rumbo del partido en minutos. Esa diferencia de jerarquía y recambio será uno de los grandes desafíos para Racing, que deberá sostener la intensidad durante todo el encuentro.

El duelo se jugará a las 21.30 (hora argentina) en el estadio Presidente Perón, con arbitraje de Piero Maza. Racing intentará romper los pronósticos y escribir una noche épica ante uno de los gigantes del continente.