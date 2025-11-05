River, Boca y una historia en 10 goles inolvidables

El Superclásico argentino es una fuente inagotable de emociones y de goles que quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol. En Cueste lo que Cueste se hizo un repaso por los 10 mejores tantos entre River y Boca, un ranking que combina momentos icónicos, figuras legendarias y jóvenes talentos.

El Top 10 de goles del Superclásico

El listado reunió obras maestras de distintas épocas: desde definiciones llenas de clase y potentes remates, hasta tiros libres perfectos y jugadas colectivas memorables.

Hubo espacio para los ídolos históricos, como Diego Maradona, Juan Román Riquelme y Martín Palermo, y también para los protagonistas de los últimos años, como Julián Álvarez y Franco Mastantuono, que demostraron que el Superclásico sigue produciendo goles de antología.