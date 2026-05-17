River le ganó a Central, llegó a la final y le cambió el humor al Monumental

Es como si la furia del Monumental ante San Lorenzo hubiera liberado las tensiones en River. Como si esos gritos hubieran conformado una suerte de exorcismo, de liberación emocional y futbolística. Porque desde ese momento –apagado por el gol de JuanFer Quintero– el equipo de Eduardo Coudet fue creciendo y mejorando hasta la prueba límite de anoche, ante el Rosario Central del Di María, uno de los mejores equipos de la Argentina.

Y River no solo dio la talla, sino que se consolidó con un equipo con argumentos para coronarse la semana próxima, en Córdoba, ante el rival que surja hoy entre Argentinos y Belgrano. Qué morbo: River contra Belgrano, otra vez, en un partido decisivo, como aquel de 2011 que originó el descenso del Millonario por primera vez en su historia.

River jugó bien, superó a Central en el sentido físico además de futbolístico y también tuvo la suerte a su favor: a Beltrán lo salvó primero el palo izquierdo (en un rebote tras un desborde de Copetti y una volea de Pol Fernández) y luego el palo derecho, tras un centro venenoso del Fideo.

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Es cierto que la foto del final del partido no fue la misma que la del desarrollo: Central apuró más por desesperación que por otra cosa, y River solo pretendía defender la diferencia que había sacado con el penal convertido por Colidio, quien quizás cambió para siempre su relación con la gente de River a partir de esa decisión. El delantero, siempre resistido en el Monumental, agarró la pelota en un penal pesado, porque un rato antes Ledesma le había atajado uno a Montiel, ni más ni menos. Fue Ledesma, justamente, quien cometió ese segundo penal tras una mal rechazo de Ávila (que se mandó casi todas juntas).

De esa manera, con Colidio como estandarte –quién lo diría–, River llegó a la final y el Monumental mostró la cara inversa a la de San Lorenzo: la gente festejando y cantando. En este fútbol y con este torneo, todo puede cambiar en una semana.

Insultos para Di María y Tapia

El romance con el Fideo parece haber llegado a su fin. Aquel enamoramiento que nació en diciembre de 2022 en Qatar se deshilacha por cuestiones domésticas. Di María, uno de los héroes de la final que Argentina le ganó a Francia en la final del Mundial, quedó es un lugar incómodo cuando la AFA le regaló a Central el título de campeón anual. Y anoche, en el Monumental, los hinchas de River le pasaron factura.

Cuando en el estadio anunciaron la formación del equipo rosarino antes de que comenzara la semifinal, los silbidos acompañaron la mención de Ángel Di María.

Hasta que todo el estadio coordinó gargantas para acusarlo de “Fideo secanuca”, un término que ya se utiliza como sinónimo de obsecuente desde que el dirigente Luciano Nakis le secó la transpiración a Tapia. “Es parte del folclore, en esta cancha me ovacionaron muchas veces, pero ahora no estoy con la camiseta de la Selección”, dijo tras la derrota de Central.

El presidente de la AFA fue otro de los blancos de los insultos. Lo acusaron de “botón” y de ser “hincha de Boca”. En Núñez hubo reparto de palos y el Fideo ligó algunos.