Un viaje sensible por el ciclo del Rojo después de Bochini

Bienvenidos, señoras y señores, a Mi Historia con el Rojo. Un viaje que resume los últimos 35 años del Club Atlético Independiente.

La fecha no es aleatoria: se escribe a partir del 5 de mayo de 1991, en el instante mismo en que ese asesino a sueldo llamado Pablo Erbín, de Estudiantes de La Plata, le clava una patada ninja a nuestro ídolo Ricardo Enrique Bochini, lesionándole la rodilla y dejándolo fuera de las canchas para siempre.

Esta fecha debería conmemorarse en los colegios como la muerte de San Martín o Belgrano. Debería ser feriado y, al igual que en la Semana Patria, cada niño, sin importar su club, debería llevar un escudo del Rojo en el pecho.

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Ese día, con 12 años, estuve allí, en la Doble Visera, en la tribuna Cordero, con mis tíos, para despedirlo sin saberlo. ¿Cómo nadie nos avisó antes? Para llenarme los ojos de fútbol por última vez. En un instante se acabaron casi 20 años de magia y más de 700 partidos con la misma camiseta.

¿Quién lo diría? Que treinta y cinco años después de ese partido yo estaría acá, contándoles como lo extrañamos y como hicimos mal las cosas para que todavía no podamos reponernos de su ausencia.

Este libro abarcará básicamente las estadísticas de nuestro amado club, temporada tras temporada. Hablaremos de la tabla de posiciones, de las formaciones, de los goleadores, de los que más jugaron o se destacaron. Narraré las vivencias de aquellos años desde una mirada periodística, decorada con alguna que otra anécdota personal.

Comienzo contando, en este primer capítulo, que en la era “Post Bochini” se jugaron 64 torneos locales con los más diversos nombres y formatos: desde los clásicos Apertura y Clausura, pasando por los torneos largos anuales de entre 30 y 24 equipos, hasta los que se dividen en zonas con Play Off, o los que se deciden en los escritorios de la calle Viamonte.

Solo dos torneos ganados, ambos en la Doble Visera. En el LDA-REB, inaugurado en 2009, ninguno. ¿Cuántas siglas para nuestro nuevo estadio, verdad? Más siglas que títulos, me diría algún hincha de los mufas de enfrente.

Pero sí, como iremos desglosando, esto marca que cuanto más nos acercamos en el tiempo, peor estamos. Es decir, en los 90 estábamos mejor que en los 2000; en los 2000 mejor que en la década de 2010; y definitivamente en los 2010 estábamos mejor que en los 2020 (donde todavía no ganamos nada).

Entonces, ¿te estarás preguntando si compraste este libro solo para hacerte mala sangre? No, querido lector. Porque somos hinchas de Independiente, y nuestro ADN es ganador. En este libro te voy a contar de todas esas veces que gritamos campeón, pero también de los grandes equipos que tuvimos y que, a falta de algún punto, no pudieron coronarse y quedar en la inmortalidad.

Además, para que te pinte la nostalgia, te voy hacer revivir un par de cosas, por ejemplo: el día que Islas se atajó todo en la cancha de Boca, ¿te acordás? ¿O cuando le ganamos a Racing en el 94, después de 11 años, con goles de Perico y Gustavito? ¿O el penal de Farid Mondragón a Chilavert en esos duelos terribles? ¿Y el gol de Caldera desde mitad de cancha a Boca en el 4-0? ¿El equipo de Menotti y su duelo con Bilardo en la Bombonera? ¿El 8-1 al Bicho, con el equipo de Trossero que salió segundo? ¿La aparición del Kun y sus goles mágicos a Racing? ¿La inauguración del estadio nuevo con el primer gol del Cuqui? ¿El 5-4 a Boca, o el último 1-0 con gol del Negro Angulo?

Ficha Técnica

TÍtulo: Lo que el Bocha nos dejó

Autor: Maximiliano Panigatti

Género: Crónica

Aaño: 2026

Páginas: 300

Editorial: Servicoop

Maximiliano Panigatti es periodista y diseñador web. Editó la revista oficial de Independiente entre 2005 y 2007. Lleva adelante el proyecto Mi historia del Rojo.