River y Racing se juegan de visitante la entrada a los playoffs y a las copas

Luego de perder categóricamente en el superclásico ante Boca, River visitará a Vélez con el objetivo de clasificarse a los playoffs y la Copa Libertadores.

El equipo de Marcelo Gallardo dejó una paupérrima imagen ante su máximo rival, no pateó al arco y acrecentó su crisis debido a que quedó complicado para entrar en la Libertadores.

Para clasificarse a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez. En caso de empatar o perder, podría dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

Para entrar a la edición 2026 del certamen continental, está obligado a vencer al Fortín y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata. Así, al menos, entraría en la fase preliminar. En otro de los partidos claves, Racing, sexto con 22 unidades, visitará a Newell’s Old Boys de Rosario, en un partido que definirá su futuro cercano en el plano local, y también en 2026 en el plano continental.

El equipo de Gustavo Costas viene de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia, que lo dejó con un pie en los playoffs, aunque aún lejos de la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América.