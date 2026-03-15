Román lanzó la nueva Bombonera con críticas y chicanas a políticos

Con el proyecto de la Bombonera ampliada bajo el brazo, Juan Román Riquelme se plantó frente al micrófono y repartió críticas, chicanas y pases de facturas. No se salvó nadie: por el tamiz del presidente de Boca pasaron Mauricio Macri, Daniel Angelici, Jorge Ameal, los proyectos anteriores de remodelación del estadio y “el periodismo”. Más que el anuncio de una obra, Román se encendió en un discurso político. Y si bien no dio nombres, quedó bien claro hacia dónde apuntaron los palos.

“Yo soy el grano más grande que le apareció a este señor. Y me da felicidad”. No hizo falta que Riquelme explicara que “este señor” es Mauricio Macri, a quien de manera directa o indirecta involucró en el resto de las críticas. “Era un estadio abandonado. Esta gente nunca arregló la puerta principal y ahora nosotros la arreglamos”, lanzó en referencia a los dirigentes que condujeron el club por “30 años”.

Riquelme le agradeció a la empresa Ferrosur, que permitirá que sobre las vías que utiliza el tren de carga se coloquen cuatro columnas con ascensores para expandir la tribuna. Pero la calma le duró poco. Levantó la voz para hablar de dos proyectos que desde hace años propusieron dirigentes de gestiones anteriores: el Esloveno y la Bombonera 360.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estas iniciativas contemplaban la compra de una cantidad importante de propiedades en las manzanas que quedan frente a la Bombonera. Y Román se enfocó en la inviabilidad de esas operaciones. “No se pueden tocar las casas”, comentó. Aunque ayer los dueños de esas propiedades lo desmintieron (ver recuadro).

El presidente de Boca también atendió a la prensa. Tomó el proyecto presentado en campaña por el candidato Andrés Ibarra y su vice Mauricio Macri de construir un estadio nuevo y sin dar nombres enfatizó: “Hay varios periodistas inteligentes, que no hablan solo de deportes. Ellos saben que no se puede hacer un estadio a 100 metros del otro. Esos periodistas tuvieron miedo de preguntar si habían pedido permiso, no se animaron a preguntar nada”.

Por último, Román se enfocó en las autoridades que no habilitan un proyecto para construir un polideportivo en la zona de la Bombonerita, cerca de Casa Amarilla. “Pedimos que nos dejen crecer como club –enfatizó–. No entendemos cómo nos siguen negando la posibilidad”. La obra está frenada por falta de permisos que el club no acepta como lógica, por eso Riquelme dejó claro que parte de la dificultad de la ampliación puede pasar por la buena voluntad política del gobierno nacional y del de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme impulsó un ambicioso plan de remodelación que propone ampliar la capacidad del estadio y modernizar sus instalaciones. La Bombonera tiene una capacidad cercana a los 57 mil espectadores y la idea es elevar ese número hasta entre 75 mil y 80 mil lugares, lo que representaría una de las mayores ampliaciones en la historia del estadio inaugurado en 1940.

El plan contempla varias transformaciones estructurales. Una de las principales es la construcción de una cuarta bandeja, que se conectará con las tribunas existentes mediante torres de circulación equipadas con escaleras y ascensores. Estas estructuras permitirían mejorar el flujo del público dentro del estadio y sumar miles de nuevas butacas.

Además, la iniciativa incluye la reconstrucción del sector de palcos sobre la calle Del Valle Iberlucea, donde se prevé derribar la estructura actual para levantar una nueva platea preferencial con más de 200 palcos distribuidos en varios niveles.

Otra de las novedades destacadas es la instalación de un techo que cubriría las cuatro tribunas, algo inédito en la Bombonera. El proyecto busca mantener la acústica característica del estadio mientras mejora la experiencia de los hinchas y los protege de las condiciones climáticas.

Los vecinos desmienten a Riquelme

El representante de los vecinos frentistas de la Bombonera, Rubén Lopresti, desmintió de manera categórica las versiones oficiales del presidente Juan Román Riquelme respecto a la supuesta imposibilidad de adquirir las propiedades necesarias para ampliar el estadio: “Nos están utilizando gratuitamente”.

Según el vocero, existe un “consenso total” entre los propietarios de los 23 lotes de la calle Iberlucea para avanzar con la venta, al refutar los argumentos de la institución sobre impedimentos legales, títulos de propiedad en conflicto o condiciones patrimoniales.

“Desmiento categóricamente esto que acabo de escuchar”, declaró Lopresti en diálogo con Radio Rivadavia, quien añadió que “referente a las 21 casas que el señor dice que están declaradas como patrimonio histórico, eso lo pone la Legislatura porteña. Hay una ley que dice que por más que esté declarada patrimonio histórico, el titular lo puede vender”.